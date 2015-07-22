Дмитрий Щепеткин и Александр Мартюченко все еще не найдены

Напомним, 18-летний таксист Закиржон Холмуродов пропал 18 июня. Ранее сообщалось, что в тот день около 22.30 он получил заказ и поехал в Винзили. По факту безвестного исчезновения молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). Среди особых примет пропавшего Закиржона Холмуродова — шрам на лице с правой стороны. Он работал на своем личном автомобиле Daewoo Nexia серо-бежевого цвета (госномер О566ТН/72) с наклейками на корпусе и стеклах, салон синего цвета. Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Закиржона Холмуродова или его автомобиля, просьба сообщить ее по телефонам 8-905-823-30-76, 27-39-29, 62-15-05 или 02 .
48-летний Дмитрий Щепеткин в ночь 19 на 20 июня ушел из садоводческого общества «Ямбург». Он вместе с друзьями был на даче в садоводческом обществе «Ямбург». В какой-то момент подвыпивший мужчина решил уйти, и приятели не смогли его остановить. Родные предполагают, что Дмитрий как был — босиком, в дачной одежде — пытался добраться в Тюмень на попутках. Денег у него при себе не было. Близкие мужчины боятся, что его избили и выбросили из машины.
В управлении уголовного розыска УМВД по Тюменской области корреспонденту Nashgorod.ru сообщили, что поиски Дмитрия Щепеткина продолжают сотрудники полиции, проводится комплекс необходимых мероприятий. Напомним приметы Дмитрия на вид около 50 лет, среднего роста, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые, нос с горбинкой, над верхней губой слева небольшой вертикальный шрам, на спине большое родимое пятно коричневого цвета, а рядом бородавка. Был одет в голубую клетчатую рубашку, обрезанные до колен джинсы.
Также полиция продолжает искать 56-летнего Александра Мартюченко, который 20 июня ушел из расположенного в Нижнетавдинском районе Кунчурского психоневрологического интерната. По словам родственников, потерявшийся мужчина мог уйти в Каскару, Борки, Щербак, Созоново, на станцию Картымская или в район Нижней Тавды. Александр Мартюченко неразговорчивый, на контакт не идет или идет с трудом, но при этом не агрессивный и никакой опасности не представляет. В конце июня была информация, что мужчину, возможно, видели в районе Созоново, но она не подтвердилась.
Приметы Александра Мартюченко: на вид 50–55 лет, рост 175–180 см., телосложение худощавое, волосы короткие, темно-русые, глаза карие, глубоко посажены, губы тонкие. Особая примета: при общении говорит невнятно. Был одет в кепи, светлую футболку, темное трико, черные сланцы. При себе имел пакет с личными вещими (футболкой и трико).
Если вам известно что-либо о местонахождении Дмитрия Щепеткина или Александра Мартюченко, сообщите информацию по телефонам (3452) 793–525, 793–227, 793–727. Кроме того, вы можете позвонить родственникам мужчины по телефонам 8-922-486-38-73, 8-909-739-91-11.
Добавим, что у одной из июньских историй «потеряшек» счастливый конец: пропавший 29 июня Сергей Файт через некоторое время вернулся домой живым и невредимым. Это подтвердили в управлении уголовного розыска.