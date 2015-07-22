Дмитрий Щепеткин и Александр Мартюченко все еще не найдены

48-летний Дмитрий Щепеткин в ночь 19 на 20 июня ушел из садоводческого общества «Ямбург». Он вместе с друзьями был на даче в садоводческом обществе «Ямбург». В какой-то момент подвыпивший мужчина решил уйти, и приятели не смогли его остановить. Родные предполагают, что Дмитрий как был — босиком, в дачной одежде — пытался добраться в Тюмень на попутках. Денег у него при себе не было. Близкие мужчины боятся, что его избили и выбросили из машины.