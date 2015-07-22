Для мигрантов из Таджикистана выпустят словари и справочники

«Для помощи мигрантам во время сдачи комплексного экзамена были изданы словари, в которых юридические, культурологические и исторические термины, встречающиеся в экзаменационных тестах, переведены на родные для них языки. Сейчас уже готовы словари на таджикском, турецком, корейском, киргизском и вьетнамском языках. В дальнейшем словари переведут еще для приезжих из Китая, Узбекистана, Молдавии и Армении. Дело в том, что мы столкнулись с проблемой, что мигранты не всегда понимали значение тех или иных терминов и поэтому испытывали сложности во время сдачи экзамена, — поясняет проректор по работе с иностранными студентами РУДН Анжела Должикова. — В каждом словаре порядка 150 слов. Например, у большинства граждан РФ значение слова „смута“ не вызывает вопросов, в то время как приезжим, у которых лексический минимум ограничен, это слово непонятно. Пособия будут лежать на столах, чтобы мигранты могли спокойно ими пользоваться во время экзамена, и если какое-то слово им будет непонятно, то можно будет сразу посмотреть его перевод на родной язык».