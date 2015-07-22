Для мигрантов из Таджикистана выпустят словари и справочники

Также для мигрантов подготовили учебник для изучения русского языка, в котором есть разговорник с часто употребляемыми фразами, которые они смогут получить бесплатно в центрах тестирования и по месту трудоустройства. Об этом пишет газета «Известия».
«Для помощи мигрантам во время сдачи комплексного экзамена были изданы словари, в которых юридические, культурологические и исторические термины, встречающиеся в экзаменационных тестах, переведены на родные для них языки. Сейчас уже готовы словари на таджикском, турецком, корейском, киргизском и вьетнамском языках. В дальнейшем словари переведут еще для приезжих из Китая, Узбекистана, Молдавии и Армении. Дело в том, что мы столкнулись с проблемой, что мигранты не всегда понимали значение тех или иных терминов и поэтому испытывали сложности во время сдачи экзамена, — поясняет проректор по работе с иностранными студентами РУДН Анжела Должикова. — В каждом словаре порядка 150 слов. Например, у большинства граждан РФ значение слова „смута“ не вызывает вопросов, в то время как приезжим, у которых лексический минимум ограничен, это слово непонятно. Пособия будут лежать на столах, чтобы мигранты могли спокойно ими пользоваться во время экзамена, и если какое-то слово им будет непонятно, то можно будет сразу посмотреть его перевод на родной язык».
Должикова отметила, что далеко не все мигранты сдают экзамен с первого раза — примерно 15% иностранцев не проходят тестирование.
«Было важно сделать так, чтобы слова, которые мы переводили, стали подспорьем для ответов на экзаменационные вопросы, а не подсказкой», — сказала она.
Отметим, В Тюмени обучение иностранных граждан, а также прохождение тестирования для получения трудового патента проводится на базе ТюмГУ и ТюмГНГУ. Помимо этого, для получения разрешения на временное проживание и вида на жительство иностранный гражданин также должен сдать экзамен.
Как ранее рассказала начальник отдела виз, разрешений, приглашений и регистрации иностранных граждан УФМС России по Тюменской области Лариса Якимова, все виды тестирования отличаются по уровню сложности. Самое легкое из них проводится для получения патента на работу — количество вопросов, их уровень и требования к ответам намного ниже. Стоимость патента — 3900 рублей.
«Что касается разрешения на временное проживание, то здесь уровень повыше и стоимость такого сертификата тоже (5300 рублей). По количеству и качеству вопросов самый высокий уровень требований определяется для граждан, которые хотят получить вид на жительство, то есть остаться на постоянное проживание», — сказала Лариса Якимова.
За шесть месяцев текущего года экзамены по русскому языку, основам права и российской истории в Тюменской области сдали 5850 иностранных граждан. Из них получили сертификат иностранного работника 3242 человека, разрешение на временное проживание — 1283 гражданина и вид на жительство — 657.