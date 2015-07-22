День города в компании миньонов

В Тюмени 25 июля отметят годовщину основания города. В рамках этого события агентство недвижимости «СОВА» приглашает детей и их родителей принять участие в развлекательной программе «Миньоны в городе».
Герои популярного мультфильма будут рады маленьким тюменцам и гостям города. Грю, Люси, Агнес, Марго, Миньон Стюарт, Миньон Кевин и, конечно же, Сова проведут с ребятами целых 2 часа. В программе мероприятия — подвижные игры, конкурсы, аквагрим, подарки и сюрпризы. Праздник пройдет с 11 до 13 часов на площадке возле скульптуры «Нежность» на Цветном бульваре (ул. Ленина, 68).
Маленькие участники праздника вместе с героями мультфильма отправятся на спасение Совы от супер злодея, а художники-аквагримеры с радостью украсят лица детей милыми совами. Также в программе всевозможные игры с миньонами, танцевальный батл, запуск шара желаний, шоу мыльных пузырей.