В Тюмени и в Боровском уничтожили конопляные поля

Конопляное поле площадью 4 гектара в районе полигона твердых бытовых отходов, расположенного на Велижанском тракте, выявили в рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры Ленинского округа Тюмени. Горожанину, который пользуется данным земельным участком, было направлено требование об уничтожении травы. Накануне, 20 июля, требование прокуратуры было исполнено. С помощью специальной техники участок был полностью очищен от конопли. Кром того, как сообщили в прокуратуре Ленинского округа, в ходе работ был снят слой почвы, чтобы в земле не осталось корней растений.