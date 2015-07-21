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В Тюмени и в Боровском уничтожили конопляные поля

21 июля 2015, 18:27
В Тюмени и в поселке Боровском уничтожены целые поля дикорастущей конопли.
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Полиция

Конопляное поле площадью 4 гектара в районе полигона твердых бытовых отходов, расположенного на Велижанском тракте, выявили в рамках надзорных мероприятий сотрудники прокуратуры Ленинского округа Тюмени. Горожанину, который пользуется данным земельным участком, было направлено требование об уничтожении травы. Накануне, 20 июля, требование прокуратуры было исполнено. С помощью специальной техники участок был полностью очищен от конопли. Кром того, как сообщили в прокуратуре Ленинского округа, в ходе работ был снят слой почвы, чтобы в земле не осталось корней растений.

Бороться с дикорастущей коноплей продолжает и полиция. На прошлой неделе в рамках операции «Мак» сотрудники МО МВД России «Тюменский» при содействии птицефабрики «Боровская» и администрации поселка Боровский, выделившей необходимую технику, уничтожили 45 гектаров конопли. Как отметили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, опасный сорняк, произраставший рядом с федеральной трассой, был скошен и вывезен для уничтожения.

Фотографии предоставлены прокуратурой Ленинского округа Тюмени и пресс-службой УМВД по Тюменской области

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