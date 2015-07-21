Сквер Юность ремонтируют во второй раз за два года

Напомним, два года назад в сквере Юность проводили реконструкцию: в нем сделали новые тропинки и дорожки, установили ограждения, обустроили спортивные площадки, установили освещение, устроили газоны. Также в сквере появились трасса для размещения тренажеров и хоккейный корт.
Вскоре после ремонта площадки, в сентябре прошлого года перекопали часть обустроенной территории и начали проводить замену теплотрассы. График этих работ составляется на три года вперед и то, что к этому моменту сквер будет реконструирован, не учли.
«Из-за того, что сквер только реконструировали, пришлось менять сметную документацию: добавились расходы на его восстановление», — сообщала ранее ведущий экономист комитета по благоустройству и озеленению управы Калининского округа Татьяна Насекина.
Сейчас же в сквере снова кладут брусчатку. Как рассказал председатель комитета по благоустройству и озеленению КАО Владимир Хоробров, во время реконструкции, которая была два года назад, подрядчик использовал некачественную брусчатку. «Мы привлекли его к ответственности, и в рамках гарантийных обязательств подрядчик за свой счет проводит новую реконструкцию», — сказал Владимир Хоробров.
Председатель комитета по благоустройству отказался комментировать, во сколько обошелся первый ремонт городской казне. Однако из других источников известно, что сумма, которую планировали потратить на благоустройство сквера, порядка 20 миллионов рублей.
Напомним, подобная ситуация с недобросовестным подрядчиком была в прошлом году со сквером Тенистый. Тогда работы по благоустройству сквера составили около 26 миллионов рублей.