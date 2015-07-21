Сквер Юность ремонтируют во второй раз за два года

Сейчас же в сквере снова кладут брусчатку. Как рассказал председатель комитета по благоустройству и озеленению КАО Владимир Хоробров, во время реконструкции, которая была два года назад, подрядчик использовал некачественную брусчатку. «Мы привлекли его к ответственности, и в рамках гарантийных обязательств подрядчик за свой счет проводит новую реконструкцию», — сказал Владимир Хоробров.