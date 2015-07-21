Областная прокуратура обжаловала приговор Линнику и его сообщникам

Напомним, 9 июля 2015 года Тюменский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Тюменского муниципального района Андрея Линника и его сообщников: бывшего советника главы администрации Тюменского района Натальи Печерских, бывшего директора ООО «Запинвестэнергоком» Андрея Ковалева и бывшего генерального директора ООО «Строительная компания» Форт» Алексея Долгова.
Государственное обвинение по делу поддерживала прокуратура Тюменской области.
В суде были доказаны многомиллионные хищения, совершенные Линником и его сообщниками.
Суд установил, что в течение 2006–2011 годов Линник, являясь сначала заместителем главы Тюменского района, первым заместителем, а потом и главой района, совершил как один, так и со своими сообщниками ряд преступлений.
Так, в период с 2006 по 2011 годов Линник незаконно участвовал в предпринимательской деятельности и через доверенное лицо руководил ООО «Запинвестэнергоком», помогал этому Обществу заключать выгодные муниципальные контракты, предоставлял ему различные льготы и преимущества. Кроме того, он понудил ряд муниципальных предприятий заключить с ООО «Запинвестэнергоком» ненужные им договоры на оказание консалтинговых услуг (ранее данные услуги предприятиям безвозмездно оказывало управление строительства и жилищных программ Тюменского района).
Суд признал доказанным, что в 2007–2008 годах Линник совместно со своим советником Печерских и директором ООО «Запинвестэнергоком» Ковалевым похитил свыше 13 млн рублей бюджетных денежных средств, выделенных на сферу ЖКХ. Так, Линник, действуя в сговоре с Печерских и Ковалевым, путем завышения стоимости выполненных работ похитил при исполнении муниципальных контрактов на реконструкцию канализационного коллектора в селе Червишево и капитальный ремонт жилых домов в поселке Новотарманский более 13 млн рублей.
В 2008 году Ковалев при разработке проектно-сметной документации на строительство подводящих и разводящих инженерных сетей к квартальным газовым котельным в поселке Боровский и селе Каскара совершил хищение бюджетных средств в сумме почти 652 тысячи рублей.
Суд признал доказанным, что в 2009–2010 годах в процессе исполнения контрактов по строительству котельных в селах Созоново и Ембаево было установлено более дешевое оборудование, а разница в его стоимости в общей сумме 6,6 миллионов рублей похищена директором ООО «Строительная компания «Форт» Долговым.
Вместе с тем, суд оправдал Линника по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствование законной предпринимательской и иной деятельности).
Чиновнику вменялось то, что он, по версии следствия, в мае 2010 года заставил председателя одного из сельскохозяйственных кооперативов взять в аренду помещение в торгово-развлекательном центре в поселке Винзили, одним из учредителей которого являлась его супруга, а три сельскохозяйственные фирмы — поставлять туда молоко по заниженной цене для привлечения покупателей. В сентябре 2010 г., когда торговый центр обрел популярность, Линник дал указание о расторжении договора аренды с кооперативом. В результате его действий сельхозпредприятиям были причинены убытки на общую сумму 588,7 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, указанные действия образуют состав преступления по ч.1 ст. 169 УК РФ.
В марте 2011 году Линник снял с себя полномочия главы Тюменского муниципального района, а в мае того же года было ликвидировано подконтрольное ему ООО «Запинвестэнергоком».
Суд признал Андрея Линника виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности), ч.2 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления), ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). При этом он освобожден от наказания за преступление небольшой тяжести (ст. 289 УК РФ), поскольку истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, которые составляют два года со дня совершения указанного преступления.
Несмотря на многомиллионные хищения суд по совокупности преступлений (ч.2 ст. 285, ч.4 ст. 159 УК РФ) назначил Линнику 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
Наталья Печерских и Алексей Долгов осуждены по ч.4 ст. 159 УК РФ, а Антон Ковалев — по ч.ч. 3,4 ст. 159 УК РФ.
Печерских назначено 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, Ковалеву — 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев, Долгову — 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Прокуратура Тюменской области просила суд назначить всем фигурантам реальные сроки лишения свободы.
Накануне прокуратура Тюменской области обжаловала приговор за мягкостью назначенного наказания, а также в связи с незаконным оправданием Линника по ч.1 ст. 169 УК РФ и необоснованным снижением судом суммы похищенных Линником, Печерских и Ковалевым денежных средств при исполнении муниципального контракта на реконструкцию канализационного коллектора в селе Червишево с 24,8 млн до 11,6 млн рублей.
Прокуратура Тюменской области направила в Тюменский районный суд апелляционное представление на приговор суда по делу Линника и его сообщников, сообщает прокуратура Тюменской области.