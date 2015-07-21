Областная прокуратура обжаловала приговор Линнику и его сообщникам

Чиновнику вменялось то, что он, по версии следствия, в мае 2010 года заставил председателя одного из сельскохозяйственных кооперативов взять в аренду помещение в торгово-развлекательном центре в поселке Винзили, одним из учредителей которого являлась его супруга, а три сельскохозяйственные фирмы — поставлять туда молоко по заниженной цене для привлечения покупателей. В сентябре 2010 г., когда торговый центр обрел популярность, Линник дал указание о расторжении договора аренды с кооперативом. В результате его действий сельхозпредприятиям были причинены убытки на общую сумму 588,7 тысяч рублей. По мнению прокуратуры, указанные действия образуют состав преступления по ч.1 ст. 169 УК РФ.