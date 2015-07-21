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На Ставропольской бегал и купался в луже голый мужчина

21 июля 2015, 18:02
Многие тюменцы были шокированы поведением мужчины, который абсолютно голым бегал по улице, с разбегу прыгал в лужи и барахтался в них. Неудивительно, что странный гражданин попал в объектив камеры мобильного телефона и на YouTube.
Сюжет
Полиция

«На улицах Тюмени был обнаружен мужчина в нетрезвом состоянии, судя по неадекватности действий, возможно, был под спайсом, начал срывать с себя одежду, бегать по улице голым и купаться в луже», — написал пользователь, выложивший видеозапись в интернете.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, события, запечатленные на видеозаписи, происходили вчера на улице Ставропольской. Полицию вызвали местные жители, которые увидели мужчину, ведущего себя неадекватно. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сообщили о странном гражданине медикам. Мужчину 1970 года рождения забрала машина скорой помощи.

#Новости#Полиция#Тюмень#Таня#Происшествия
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