На Ставропольской бегал и купался в луже голый мужчина

«На улицах Тюмени был обнаружен мужчина в нетрезвом состоянии, судя по неадекватности действий, возможно, был под спайсом, начал срывать с себя одежду, бегать по улице голым и купаться в луже», — написал пользователь, выложивший видеозапись в интернете.
Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, события, запечатленные на видеозаписи, происходили вчера на улице Ставропольской. Полицию вызвали местные жители, которые увидели мужчину, ведущего себя неадекватно. Сотрудники правоохранительных органов в свою очередь сообщили о странном гражданине медикам. Мужчину 1970 года рождения забрала машина скорой помощи.