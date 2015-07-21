На Ставропольской бегал и купался в луже голый мужчина

Многие тюменцы были шокированы поведением мужчины, который абсолютно голым бегал по улице, с разбегу прыгал в лужи и барахтался в них. Неудивительно, что странный гражданин попал в объектив камеры мобильного телефона и на YouTube.

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