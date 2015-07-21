Губернатор поручил начать подготовку к чемпионату Европы по биатлону

Напомним, ОЦВЗ «Жемчужина Сибири», получив в 2011 году лицензию категории «А», уже не раз принимала престижные международные турниры по биатлону, включая также летний чемпионат мира в августе прошлого года. Чемпионат Старого Света станет еще одной ступенькой к тому, чтобы принимать в Тюмени этапы Кубка мира.
«Несмотря на имеющиеся трудности, нам предстоит в полной мере и достойно выполнить все свои обязательства. Это серьезное и ответственное испытание, своего рода экзамен, по результатам которого IBU будет рассматривать наш регион в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по биатлону», — подчеркнул губернатор.
Организаторам предстоит устранить даже незначительные недостатки, которые были выявлены по итогам предыдущих турниров, сообщает пресс-служба главы региона. В частности, необходимо увеличить количество парковочных мест у «Жемчужины Сибири», чтобы зрители, приехавшие поболеть за спортсменов, смогли разместить свои автомобили.