Губернатор поручил начать подготовку к чемпионату Европы по биатлону

Напомним, ОЦВЗ «Жемчужина Сибири», получив в 2011 году лицензию категории «А», уже не раз принимала престижные международные турниры по биатлону, включая также летний чемпионат мира в августе прошлого года. Чемпионат Старого Света станет еще одной ступенькой к тому, чтобы принимать в Тюмени этапы Кубка мира.