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Губернатор поручил начать подготовку к чемпионату Европы по биатлону

21 июля 2015, 17:39
Владимир Якушев дал поручение создать организационный комитет по подготовке крупного рейтингового турнира по биатлону — чемпионата Европы. Согласно календарю IBU, этот крупный турнир должен состояться в феврале 2016 года в «Жемчужине Сибири».

Напомним, ОЦВЗ «Жемчужина Сибири», получив в 2011 году лицензию категории «А», уже не раз принимала престижные международные турниры по биатлону, включая также летний чемпионат мира в августе прошлого года. Чемпионат Старого Света станет еще одной ступенькой к тому, чтобы принимать в Тюмени этапы Кубка мира.

«Несмотря на имеющиеся трудности, нам предстоит в полной мере и достойно выполнить все свои обязательства. Это серьезное и ответственное испытание, своего рода экзамен, по результатам которого IBU будет рассматривать наш регион в качестве кандидата на проведение чемпионата мира по биатлону», — подчеркнул губернатор.

Организаторам предстоит устранить даже незначительные недостатки, которые были выявлены по итогам предыдущих турниров, сообщает пресс-служба главы региона. В частности, необходимо увеличить количество парковочных мест у «Жемчужины Сибири», чтобы зрители, приехавшие поболеть за спортсменов, смогли разместить свои автомобили.

#Новости#Биатлон#Чемпионат Европы#Жемчужина Сибири#Алексей#Спорт
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