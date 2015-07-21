Экономика области развивается благодаря добыче трудноизвлекаемой нефти и переработке

Организатором круглого стола был банк «Интеза», который в начале года открыл представительство в Тюмени. «Присутствие еще одного финансового учреждения в регионе — это хорошо. Мы всегда работаем в партнерстве с банками. К нам поступило заявок на финансирование почти на семь миллиардов рублей и без поддержки кредитных организаций нам не обойтись. Мы рассчитываем, что банк „Интеза“ станет нашим партнером», — заявила Ольга Езикеева.