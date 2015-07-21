Экономика области развивается благодаря добыче трудноизвлекаемой нефти и переработке

Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Олег Заруба, представляя экономическое развитие и инвестиционный потенциал региона на круглом столе «Перспективы развития итало-российских экономических отношений в Тюменской области».
«Мы добились таких результатов в основном за счет базовых проектов по добыче трудноизвлекаемых углеводородов и перерабатывающего производства», — отметил он.
Основными драйверами роста стали завод «Тобольск-Полимер», который выпускает до 25% всего произведенного в России полипропилена. Компания, по словам Олега Заруба, стала инициатором еще одного крупного проекта по производству полиэтилена — «ЗапСибНефтехим».
«Второй драйвер — „Антипинский нефтеперерабатывающий завод“, который не останавливается в развитии, выходит на третью очередь производства и поднимает качество своей продукции до уровня Евро-5», — подчеркнул Олег Заруба и заметил, что в регионе не замыкаются только на традиционных для области направлениях экономики — углеводородах и переработке, идет диверсификация экономики.
«Объем промышленного производства вырос и за счет запуска новых заводов и цехов. Завод компании „Бейкер Хьюз“ наладил выпуск кабеля для погружных насосов. Компания „Динаэнерджетикс“ построила завод по производству кумулятивных зарядов. Завод известного немецкого концерна МС-Bauchemie начал выпуск сухих строительных смесей и добавок в бетоны», — рассказал заместитель губернатора Тюменской области.
Олег Заруба отметил и успехи региона в жилищном строительстве и аграрном секторе.
Генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» Ольга Езикеева рассказала о мерах государственной поддержки предпринимательства: «В регионе сохранены все виды господдержки предпринимательства. Объем финансового портфеля в фонде составляет два миллиарда двести миллионов рублей. Шесть лет назад он был триста миллионов рублей. Мы на 15 месте в России по рейтингу агентства стратегических инициатив по инвестклимату и поддержке малого и среднего предпринимательства. Это очень хорошая и достойная позиция».
Организатором круглого стола был банк «Интеза», который в начале года открыл представительство в Тюмени. «Присутствие еще одного финансового учреждения в регионе — это хорошо. Мы всегда работаем в партнерстве с банками. К нам поступило заявок на финансирование почти на семь миллиардов рублей и без поддержки кредитных организаций нам не обойтись. Мы рассчитываем, что банк „Интеза“ станет нашим партнером», — заявила Ольга Езикеева.