Должник утверждал, что продал свой автомобиль

Как рассказали в пресс-службе УФССП, Mercedes-Benz 500S, находился в розыске по исполнительному производству о взыскании с должника суммы в размере более 20 миллионов рублей.
В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что автомобиль зарегистрирован за должником, который утверждал, что автомобиль продан, но кому — не известно.
Транспортное средство было объявлено в розыск, одновременно с этим судебными приставами было вынесено постановление о запрете на совершение с ним каких-либо сделок.
Благодаря розыскным мероприятиям, судебные приставы, осуществляющие розыск, обнаружили на одной из парковок города Тюмени тот самый Mercedes и воспрепятствовали его выезду. Автомобиль был арестован и передан на хранение ответственным лицам.