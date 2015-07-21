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Должник утверждал, что продал свой автомобиль

21 июля 2015, 16:16
Судебные приставы межрайонного отдела организации розыска должников и их имущества УФССП России по Тюменской области нашли и помогли задержать автомобиль должника, находящийся в розыске.

Как рассказали в пресс-службе УФССП, Mercedes-Benz 500S, находился в розыске по исполнительному производству о взыскании с должника суммы в размере более 20 миллионов рублей.

В ходе проведения исполнительных действий было установлено, что автомобиль зарегистрирован за должником, который утверждал, что автомобиль продан, но кому — не известно.

Транспортное средство было объявлено в розыск, одновременно с этим судебными приставами было вынесено постановление о запрете на совершение с ним каких-либо сделок.

Благодаря розыскным мероприятиям, судебные приставы, осуществляющие розыск, обнаружили на одной из парковок города Тюмени тот самый Mercedes и воспрепятствовали его выезду. Автомобиль был арестован и передан на хранение ответственным лицам.

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