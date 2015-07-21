Алексей Акифьев: будем играть в молодой и жесткий хоккей

— Попадание в плей-офф — это то, что я сейчас ставлю лично для себя. Если мы этой цели достигнем, для меня это будет огромное личное достижение. Вообще сейчас трудно говорить, какая у нас будет задача. Но у «Рубина» с любым составом она была высокой, поэтому здесь у нас на повестке как минимум попадание в плей-офф. Это еще будет обсуждаться, посмотрим по составу, каких игроков нам предоставит «Югра». Наверное, цели клуба мы сможем озвучить перед началом первенства. Там у нас будет домашний чемпионат (ежегодный «Рубиновый кубок» в сентябре — прим. NashGorod.ru). После него мы уже увидим, на что способны.