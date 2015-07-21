Алексей Акифьев: будем играть в молодой и жесткий хоккей

— Алексей Валерьевич, для начала расскажите о составе на сезон. Много ли игроков претендуют на место в команде?
— Общая группа у нас составляла 39 человек. Это четыре вратаря и игроки. Есть ребята из МХЛ 1996–97 года рождения: из 17 местных игроков, восемь еще на просмотре. После субботней двухсторонней тренировки с пятерыми пришлось расстаться, так что сейчас у нас осталось 34 игрока. Завтра будет первая встреча с «Югрой», у нас с ними подписан двусторонний контракт. По этому контракту «Югра» предлагает нам пятерых игроков: четырех нападающих и одного защитника. Мы на них тоже рассчитываем.
— Кто-то из молодых хорошее впечатление оставил?
— Разумеется. Есть пара неплохих ребят, 96-го года рождения. Они были с нами еще в конце прошлого сезона, когда проходили тренировочные сборы. Мы уже тогда обратили на них внимание. Сейчас за лето они немного подросли, возмужали, уже стараются играть в другой хоккей.
— Алексей Валерьевич, можно сейчас огласить фамилии игроков, которые перейдут из «Югры»?
— Да, они вчера стали известны. Это Александр Акмальдинов, Александр Шевченко, Илья Николаев, Игорь Гладун и Дмитрий Михайлов. Они проведут и товарищескую встречу за нас против «Югры», и все последующие.
— Были различные варианты по опытным игрокам, но в итоге остановились на тех, кто сейчас уже играет в составе. Кто-нибудь еще есть на примете?
— Селекционная работа в любом случае продолжается. Если будут какие-то достойные игроки, для которых финансовая сторона вопроса будет не главной, мы конечно будем их рассматривать. То, что у кого-то есть контракты с клубом, еще не говорит о том, что эти игроки уже в составе. Просится очень много молодых ребят. Кому-то приходится отказывать.
— В количественном отношении каким будет состав «Рубина» на сезон?
— В итоговой заявке должно быть минимум 25 полевых игроков и два вратаря. По финансовым соображениям мы можем брать в поездки до 30 игроков, но будем ездить с четырьмя составами плюс два запасных и два вратаря. В принципе у нас есть договоренности с МХЛ, так что многие ребята смогут переходить из состава «Легиона» к нам или возвращаться обратно. Думаю, за сезон многие успеют поиграть.
— По сути к настоящему времени завершена первая неделя подготовки, прошли первые сборы. Как оцените результаты и с каким настроением работают хоккеисты?
— Многие подошли к вопросу серьезно, готовы физически и морально. На этапе отбора, разумеется, с кем-то пришлось расстаться, многие не подходили по физическим параметрам. Остальные кандидаты физические тесты сдали очень хорошо. Сейчас настроение у всех боевитое, видно, что ребята выкладываются. Есть и азарт, и борьба. В этом отношении у меня особых претензий ни к кому нет.
— В грядущем первенстве выездные серии увеличились до четырех матчей. Понятно, что это было сделано из соображений экономии, но все-таки тяжело ли будет команде проводить столько времени на выезде?
— Разумеется, будет тяжело. Тем более матчи через день в разных городах. Хоть и пытались составлять расписание, чтобы места игр были ближе друг к другу, но все равно страна у нас большая, переездов не избежать. Мы уже сейчас об этом думали, будем стараться ребятам давать больше отдыха. Понятно, что это сложно, но с другой стороны остальные команды будут в таких же условиях.
— С расписанием вы уже ознакомились. Какой выездной тур в плане переездов станет самым тяжелым?
— Серия, где мы сначала играем в Усть-Каменогорске, затем в Караганде, Ангарске и под конец в Красноярске. Там будут самые большие расстояния.
— Ставите ли вы для себя какую-то персональную задачу на этот сезон? Не с точки зрения результата, а с точки зрения тренерской профессии.
— Попадание в плей-офф — это то, что я сейчас ставлю лично для себя. Если мы этой цели достигнем, для меня это будет огромное личное достижение. Вообще сейчас трудно говорить, какая у нас будет задача. Но у «Рубина» с любым составом она была высокой, поэтому здесь у нас на повестке как минимум попадание в плей-офф. Это еще будет обсуждаться, посмотрим по составу, каких игроков нам предоставит «Югра». Наверное, цели клуба мы сможем озвучить перед началом первенства. Там у нас будет домашний чемпионат (ежегодный «Рубиновый кубок» в сентябре — прим. NashGorod.ru). После него мы уже увидим, на что способны.
— «Рубин» всегда был достаточно сильным раздражителем для остальных команд. Теперь о наших проблемах знают во всей лиге. В этом году мы перестанем так сильно «злить» соперников?
— Нет, ни в коем случае. «Злить» продолжим. Я думаю, что на «Рубин» все равно будут настраиваться, потому что он всегда был в лидерах. Особенно команды, где много молодых игроков. В этом плане нам самим будет тяжело, поскольку у многих наших ребят нет опыта игры в ВХЛ. Но мы постараемся психологически их к этому подготовить. Все-таки они должны понимать, за какую команду играют и какое у этой команды имя.
— Впереди у вас несколько предсезонных турниров. Завтра вы едете в Ханты-Мансийск на встречу с «Югрой», потом будут встречи с «Зауральем», два межсезонных турнира: в Кугане и «Рубиновый кубок». Этого хватит, чтобы «наиграть» состав к сезону?
— Мы на это надеемся. Когда много игр, это очень хорошо — так команда подходит к сезону. Но в то же время нужно придерживаться тренировочного процесса, который был составлен тренерским штабом.
— Перед сезоном будут встречи с достаточно серьезными соперниками. К примеру, победитель прошлого сезона «Сарыарка», серьезный состав у «Спутника» в этом году. Получается, все эти предсезонные игры — палка о двух концах: с одной стороны полезно для опыта, а с другой молодежь может и надломиться.
— Вот и будем вести речь о тех, кто не надломится и сможет играть в основном составе. С моей точки зрения молодым лучше играть сразу с сильным соперником, чтобы они понимали, что им предстоит в сезоне.
— Есть у вас какие-то кумиры из тренеров, на кого вы ориентируетесь в работе?
— Навскидку сложно сказать. Я работал со многими великими тренерами. Например, с Михайловым, Воробьевым. У каждого были свои сильные стороны. И сейчас я стараюсь вспоминать какие-то слова поддержки, вещи из тренерской карьеры, которые они нам рассказывали. Пытаюсь ребятам тоже это передать все.
— А чей тренерский стиль вам ближе, что стремитесь пропагандировать?
— Опять же сложно сказать. Потому что каждая команда по уровню мастерства должна соответствовать стилю. Мне, например, нравился стиль Петра Ильича Воробьева (главный тренер сборной Латвии и в прошлом наставник ХК «Лада», за который выступал Алексей Акифьев — прим. Nashgorod.ru). У нас была молодая команда, мы играли в очень дерзкий, активный хоккей. В «Рубине» будем придерживаться такой же игры. Вообще я стремлюсь прививать игрокам жесткий, молодежный хоккей. Чтобы они боролись на каждом сантиметре площадки. Ребята молодые, активные — им это должно быть близко.
— Вы по поведению тренер-диктатор или тренер-демократ?
— Смотря в каких моментах. Где-то нужна дисциплина, где-то можно дать ребятам договориться между собой. Стараюсь не лезть в их личное пространство, потому что у них все равно должно быть личное общение. В то же время нужно добиваться и понимания в команде, и у каждого игрока по отдельности. Без этого никуда.
— А с Мисхатом Фахрутдиновым удалось пообщаться, может быть получить какие-то советы от него?
— Виделся с ним перед отъездом, несколько раз созванивались по телефону. Если возникают какие-то вопросы, стараюсь к нему обратиться, услышать мнение. Он ни в коем случае не отказывает, всегда идет навстречу и объясняет. Обычно он высказывает свое мнение и говорит: «Ты можешь сделать так или по-другому. Решать тебе, но я бы поступил вот так». Вот в связи с его опытом я стараюсь прислушиваться и какие-то его идеи брать в работу.
Фото: Антон Сакерин