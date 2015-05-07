Маршрутами ретромобилей: ралли глазами журналиста

Оттуда — в Патрушево. И тут начинается полная путаница. В один момент мы оказались на перекрестке, где навстречу нам проехали другие раллисты. «Ищите зеленый забор и газовый узел». Да где же он? Как туда попасть? Вот так один раз сбился и уже не понимаешь, откуда нужно считать и в какую сторону двигаться. В итоге поняли, где именно нам нужно выезжать, и ушли на Менделеева. Тут-то нас и ждали судьи соревнований. Все, конечная точка. Гонка закончена, можно отдыхать.