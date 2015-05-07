Маршрутами ретромобилей: ралли глазами журналиста

Второго мая горожане могли увидеть на улицах Тюмени «Волги», ВАЗы, «Москвичи» и старенькие иномарки с номерными наклейками «ОлдМоторс» — за звание лучших боролись участники ралли классических автомобилей, которое не первый раз проходит в нашем городе.
Напомню, что формат мероприятия подразумевает гонку без нарушения правил дорожного движения, главная задача которой состоит не в том, чтобы приехать первым, а в том, чтобы за определенное время добраться из точки А в точку Б. Прибыл на место раньше- штраф, опоздал — получи еще штрафные секунды. Поэтому задача экипажа — пилота и штурмана — рассчитать точное время прибытия, ориентируясь на местности по специальной карте.
Мне посчастливилось почувствовать на себе, каково это, выполнять задания организаторов, не выходя за рамки обозначенного времени. Правда, наш журналистский экипаж передвигался на KIA Rio 2013 года выпуска. Бесспорно, было бы гораздо интереснее прокатиться на каком-нибудь Willys или Lincoln Continental Mark VI. Но болтаться под ногами у участников заезда не входило в наши планы, поэтому мы стартовали замыкающими, на современном автомобиле и вне зачета.
Старт был назначен на 11 часов, и каждый из участников покидал начальную точку у центра «Аванпост» с интервалом в две минуты. Нам достался номер 40, последний, поэтому мы двинулись в путь только после полудня.
На выезде из «Аванпоста» получаем контрольную карту для фиксации времени на каждом спецучастке и дорожную книгу, предназначенную для чтения маршрута.
Краткий инструктаж, и штурман (который первый раз попробовал себя в этой роли) уже понимает, что через полтора 300 метров мы увидим знаки «Главная дорога» и «Пешеходный переход», после которых нужно уйти налево.
Открыв для себя живописные места Войновки, на подъезде к Широтной нагоняем участников соревнований и понимаем, что движемся в правильном направлении. Монтажников — Широтная — Пермякова, и вот мы уже на автодроме ВОА, где судья сообщает: «Приехали на две минуты раньше. Плюс 20 секунд штрафного времени». Да как так? Мы ведь выгадывали время, ваш секундомер врет. Но судьи непреклонны.
Проезжаем дальше и выстаиваем очередь на площадку, где нас ждет несколько упражнений, знакомых еще со времен автошколы. Правда, немного дополненных.
Змейка, горка, заезд в гараж передом и задом и все это на ходу, без остановок.
Отмечаемся (Как приехали позже? Да что у вас у всех с часами?) и едем дальше. Через Лесобазу приезжаем в Заречные микрорайоны, где нужно довольно шустро покрутиться на асфальтовом пятачке, объезжая конусы. Снова ставим отметку и вперед!
Через Зареку выезжаем под Профсоюзный мост, где нас ждет грунтовая дорога. «Прости меня», — говорит наш водитель своей машине и давит на газ. Едем на приличной скорости, а нас догоняет зеленый «Москвич». Обгон невозможен. На финише водитель ворчит, что мы его задержали.
Выезжаем на Мельникайте, затем на улицу Республики, путаемся в одном месте, разворачиваемся, равняемся с участником на «Тойоте». «Какого года машина?» — кричим в открытое окно. «84-го», — отвечает водитель.
Перекопская, Дом обороны, объездная, остановка у «Молотка» на Закалужской, и нам приходится вырисовывать «трефу» на еще одном пятачке.
Оттуда — в Патрушево. И тут начинается полная путаница. В один момент мы оказались на перекрестке, где навстречу нам проехали другие раллисты. «Ищите зеленый забор и газовый узел». Да где же он? Как туда попасть? Вот так один раз сбился и уже не понимаешь, откуда нужно считать и в какую сторону двигаться. В итоге поняли, где именно нам нужно выезжать, и ушли на Менделеева. Тут-то нас и ждали судьи соревнований. Все, конечная точка. Гонка закончена, можно отдыхать.
Какими мы оказались в уютной компании ретромобилей, пусть и вне зачета, нам так и не сказали. Зато заслуженные грамоты и вымпелы мы получили. Спасибо организаторам за подаренный праздник и отличное настроение.
Ольга Боровикова