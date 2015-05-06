Где получить георгиевскую ленту

До 9 мая в городе раздадут тысячи лент. У некоторых горожан уже появилась памятная лента.
С 5 мая волонтеры и воспитанники детско-юношеских центров областной столицы подарят тюменцам около 20 тысяч георгиевских лент. Первыми проведут раздачу участники театральной студии ДЮЦ им. А.М. Кижеватова на территории ТЦ «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63). На следующий день эстафету примут воспитанники городского морского центра «Алый парус», также им выпадет честь подарить ленточки горожанам непосредственно в день празднования Победы. Ребята из ЦВР «Дзержинец» заступят на почетное вручение 7 мая, а 8 мая их примеру последуют воспитанники ДЮЦ «Пламя».
Раздача ленточек будет проходить на площадках торговых центров ежедневно с 18:00 по 19:30, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.
Также накануне Дня Победы в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) стартует акция «Георгиевская ленточка — каждому читателю».
«Я получила на днях ленту в кинотеатре ТРЦ „Кристалла“ при покупке билетов на сеанс. Неожиданно и приятно. Ленту дали сразу сложенную и с иголочкой. Но я ее не приколола, поскольку считаю, что еще рано носить ленту, отложила на 9 мая», — рассказала тюменка Ирина.
Георгиевская ленточка — условный символ военной славы, прикрепляемый к одежде. Нося его, в мы публично демонстрируем своё уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. В области впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. В 2014 году жителями Тюменской области было изготовлено и распространено свыше 65 000 георгиевских ленточек.