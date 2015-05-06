Где получить георгиевскую ленту

С 5 мая волонтеры и воспитанники детско-юношеских центров областной столицы подарят тюменцам около 20 тысяч георгиевских лент. Первыми проведут раздачу участники театральной студии ДЮЦ им. А.М. Кижеватова на территории ТЦ «Премьер» (ул. 50 лет ВЛКСМ, 63). На следующий день эстафету примут воспитанники городского морского центра «Алый парус», также им выпадет честь подарить ленточки горожанам непосредственно в день празднования Победы. Ребята из ЦВР «Дзержинец» заступят на почетное вручение 7 мая, а 8 мая их примеру последуют воспитанники ДЮЦ «Пламя».