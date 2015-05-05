Что производили в Тюмени во время Великой Отечественной войны

Московский химико-фармацевтический завод имени Льва Яковлевича Карпова по приезду в Тюмень получил номер тридцать девять и был размещён на левом берегу Туры напротив Свято-Троицкого монастыря, на площадке небольшой артели «Победа». Для производства пара заводу выделили паровой котёл с отслужившего парохода, который с помощью лошадей и людей на санях перевезли по льду реки из тюменского речного порта. Завод выпускал лекарства для фронта и тыла: сублимированный йод, соли кофеина, химически чистый хлористый натрий для физиологических растворов, сернокислый барий, йодистый калий и другие препараты. После окончания войны завод был оставлен в Тюмени, и как Тюменский химико-фармацевтический завод работает до сих пор на прежнем месте.