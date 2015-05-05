Что производили в Тюмени во время Великой Отечественной войны

Летом и осенью тысяча девятьсот сорок первого года из прифронтовой полосы Центральной России и Украины за Урал, в том числе и в наш город, вывозились целые предприятия и заводы оборонного значения («номерные заводы»), чтобы сберечь производство и кадры и в глубоком тылу продолжать работу на благо фронта.
По данным книги «Так было» историка, профессора Тюменского университета Константина Лагунова, всего в Тюмень было эвакуировано двадцать восемь промышленных предприятий из Москвы, Ленинграда, Киева, Одессы, Керчи, Подольска и других городов. После их объединения между собой и с местными заводами образовалось двадцать два предприятия.
Занимался приёмом и размещением в Тюмени прибывших заводов председатель городского Совета депутатов трудящихся Степан Загриняев. Поисковый отряд «Гранит» средней школы № 6 города Тюмени под руководством Ирины Рогозиной обнаружил его могилу на Текутьевском кладбище.
Первым промышленным предприятием, прибывшим в Тюмень, был Одесский завод строительных механизмов имени десятилетия Октября. Его разместили в недостроенных корпусах завода «Механик» по улице Максима Горького под названием «Завод № 766». Завод стал выпускать миномёты, мины, реактивные боеголовки для легендарных «Катюш», а также небольшие партии растворосмесительных машин.
Аналогичную продукцию выпускал и бывший экскаваторный завод, перевезенный из города Дмитрова Московской области. Он расположился на улице Семакова и в помещении госконюшен на углу улиц Семакова и Урицкого и под названием «Завод № 769» работал фактически как филиал завода строительных машин, выполняя военные заказы.
Через год после окончания войны эти два завода были объединены и переименованы в Тюменский завод строительных машин. Завод «Строймаш» перешёл на выпуск мирной строительной техники: растворо- и бетоносмесителей, экскаваторов и канавокопателей, поставляя продукцию на все крупные стройки страны: возведение плотин гидроэлектростанций на Волге, Енисее, канале Волга-Дон, а также в сорок восемь стран мира. Производственные цеха полностью переехали на улицу Максима Горького, рядом был построен рабочий посёлок со столовой, магазинами, аптекой, детскими садами, стадионом и сквером.
В начале ХХI века «Строймаш» выпускал бетоносмесители, сельхозмашины, микромельницы для фермеров, стальные детские санки, дорожные знаки и указатели. На стенах тюменских домов появились таблички с указанием улиц и номеров домов — продукция завода строительных машин. К концу 2005 года в связи с планом перемещения производств за черту города, завод начал работать на северной окраине города на улице Тимофея Чаркова (недалеко от улицы Щербакова) и был переименован в завод «Сибстроймаш».
Наш земляк Александр Иваненко писал в своей книге «Новые прогулки по Тюмени» (2008 года издания), что на месте самого крупного цеха номер двадцать один бывшего завода «Строймаш» на улице Максима Горького был построен торгово-развлекательный центр «Гудвин», клуб завода заняли развлекательные ночные клубы, и к весне 2006 года, когда окончательно снесли старые корпуса завода, от оборонного предприятия не осталось ни воспоминания, ни памятной доски.
С августа по декабрь тысяча девятьсот сорок первого года в Тюмень было эвакуировано несколько заводов судостроительной промышленности: цеха по строительству торпедных катеров керчинского «Завода № 532» и рыбинского «Завода № 341»; часть оборудования, незавершенное производство и кадры московского «Завода № 445» и ленинградского «Завода № 363»; цех номер семь Херсонского завода имени Коминтерна; цех катеростроения «Завода № 194» и частично оборудование и кадры Камыш-Бурунского завода Крымской АССР. Все они были размещены на базе Тюменской судоверфи (Тюменский судостроительный завод) по улице Судостроительной, дом 1А, и объединены под названием «Тюменский завод № 639».
До войны на Тюменской судоверфи строились баржи, пассажирские паровые суда. Начиная с тысяча девятьсот сорок первого года завод стал выпускать военную продукцию: корпуса мин и боеголовок к реактивным снарядам, торпедные катера Г-5 и Г-5-123 бис (производство последних продолжалось еще два года после окончания войны).
За успешную работу в военное время завод неоднократно награждался переходящим Красным знаменем Государственного комитета обороны, которое впоследствии осталось на вечное хранение коллективу завода. Триста сорок один работник завода награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». За заслуги в обеспечении советской армии и военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны в мае тысяча девятьсот восемьдесят пятого года завод награждён орденом Отечественной Войны I степени.
После завершения войны завод был оставлен в Тюмени и перешёл на выпуск мирной продукции, через четыре года был переименован в «Завод почтовый ящик № 45», а с тысяча девятьсот шестьдесят третьего года получил свое современное название — «Тюменский судостроительный завод». На сайте завода tsz-memory.ru к семидесятилетию Победы ветераны завода собирают и размещают информацию об истории самого завода и людей, работавших на нем в годы войны.
Одним из первых в Тюмень прибыл из Киева завод «Цепи Галля», выпускавший до войны ролико-втулочные цепи типа велосипедных для зерноуборочных комбайнов. Под названием «Завод № 5» он был размещён на улице Береговой в Заречье, где в ХIХ веке находился судостроительный завод Гектора Ивановича Гуллета. В цехах завода стали изготавливать как военную продукцию: пистолеты-пулемёты ППШ, военные знаки различия, ложки, лыжи, телефонные катушки, так и товары для мирного населения: втулочные цепи для комбайнов. После окончания войны завод «Цепи Галля» вернулся в Киев, а на его месте в Тюмени начал работать приборостроительный завод, который в семидесятых годах переехал на улицу Одесскую.
В числе эвакуированных в Тюмень предприятий был и киевский завод «Красный экскаватор», присоединенный к тюменскому станкостроительному заводу «Механик» («Завод № 762»). Во время войны завод «Механик» выпускал минометы, мины, корпуса для гаубичных снарядов, а с середины тысяча девятьсот сорок третьего года специализировался на выпуске химических мин, применяемых при постановке дымовых завес.
Тюменские станкостроители разработали и поставили два фуговочных станка в Лабораторию номер два Академии наук СССР, впоследствии реорганизованную в Институт атомной энергии Академии наук СССР, внеся таким образом свой вклад в создание крупнейшего научного центра страны. После окончания войны продукция завода шла на склады боеприпасов войск Дальнего Востока. Последний залп тюменских мин был произведен в день безоговорочной капитуляции Японии.
Завод «Механик» в послевоенное время перешёл на выпуск мирной продукции, был переименован в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году в «Тюменский станкостроительный завод», в настоящее время он выпускает промышленные деревообрабатывающие станки (современное производство расположено в районе Гилёвской рощи).
В начале зимы тысяча девятьсот сорок первого года в Тюмень были эвакуированы три завода по производству мотоциклов: Таганрогский мотоциклетный «Завод № 65», Серпуховский мотоциклетный завод и Московский завод мотоциклетных моторов. Их объединили в «Мотоциклетный завод № 65» и разместили на территории пивоваренного завода Давыдовских на улице Ворошилова (ныне улица Циолковского), а сам пивоваренный завод был перевезён на улицу Большая Заречная. Завод производил мотоциклы М-72, запасные части к ним и детали к взрывателям. Весной тысяча девятьсот сорок четвёртого года завод был переведён в город Горький (ныне Нижний Новгород).
Другой известный тюменский завод, появившийся в начале войны, завод АТЭ (Завод автотракторного электрооборудования), был размещён на месте неработавшей мельницы по улице Холодильной. Завод АТЭ создан на базе следующих эвакуированных предприятий: Московского завода АТЭ-2, завода мотоэлектрооборудования из города Калуги, Ленинградского электротехнического завода и карбюраторного завода имени Куйбышева. Продукция завода — электрооборудование для военной авиационной и наземной техники.
Руководил налаживанием производства на новом месте начальник производственного отдела Московского завода АТЭ-2 Владимир Хуторянский, впоследствии в шестидесятые годы двадцатого века руководивший моторостроительным заводом в Тюмени. Его именем в 2001 году была названа площадь перед заводом по Старому Тобольскому тракту, а на доме сто двенадцать по улице Советской, где жил Владимир Яковлевич, установлена мемориальная доска. В конце войны завод АТЭ переехал на улицу Ворошилова (ныне улица Циолковского), где ранее располагался мотоциклетный «Завод № 65», и остался в Тюмени насовсем.
В мирное время завод выпускал электрооборудование для автомобилей, мотоциклов, сельскохозяйственной техники, электрокипятильники и электроплитки. В девяностые годы прошлого века производство сократилось, а на новой площадке завода на Велижанском тракте был построен завод «АТЭ-ГАЗ», выпускавший полиэтиленовые трубы. В начале двухтысячных годов завод был поделён на три части, а с две тысячи четвёртого года — прекратил своё существование.
Аккумуляторный завод приехал в Тюмени из подмосковного города Подольска и был размещён в здании гвоздеделательной артели «Рекорд» по улице Ямская в Затюменке. Эвакуированные станки монтировали под открытым небом, а стены и крышу возводили постепенно прямо над работающими людьми и оборудованием. Тюменские аккумуляторы отправлялись на фронт для установки на танки и военные автомобили.
Позднее аккумуляторный завод занял половину квартала в районе улиц Луначарского-Затюменской-Ямской-Ирбитской. После окончания войны завод остался в нашем городе и стал производить мирную продукцию. К шестидесятым годам производство расширилось, но завод ухудшал санитарную обстановку в Затюменке и Заречье, и поэтому был перевезён на окраину Тюмени, в конец улицы Ямской. Соседняя улица была названа Аккумуляторной (она идёт от железной дороги до улицы Барнаульской). Однако вредные выбросы завода попадали на жилые кварталы района Дом обороны, и под нажимом экологов и властей города самое опасное производство — литейный цех — вынесли за пределы Тюмени, в район Велижанского тракта. В настоящее время «Тюменский аккумуляторный завод» успешно работает на том месте.
Московский химико-фармацевтический завод имени Льва Яковлевича Карпова по приезду в Тюмень получил номер тридцать девять и был размещён на левом берегу Туры напротив Свято-Троицкого монастыря, на площадке небольшой артели «Победа». Для производства пара заводу выделили паровой котёл с отслужившего парохода, который с помощью лошадей и людей на санях перевезли по льду реки из тюменского речного порта. Завод выпускал лекарства для фронта и тыла: сублимированный йод, соли кофеина, химически чистый хлористый натрий для физиологических растворов, сернокислый барий, йодистый калий и другие препараты. После окончания войны завод был оставлен в Тюмени, и как Тюменский химико-фармацевтический завод работает до сих пор на прежнем месте.
Тюменский «Завод пластмасс» взял своё начало от двух эвакуированных в годы войны химических предприятий: Московского завода № 94 и Днепродзержинского завода авиационных лаков, которые были объединены под названием «Завод № 636» и размещены на улице Первомайской недалеко от железнодорожного вокзала в помещениях спиртоводочного завода, который, в свою очередь, был переведён в Ильинскую церковь на улицу 25 октября на берегу Туры. Небольшой завод выполнял военные заказы, производил клеящие материалы для выработки фанеры, авиационных пропеллеров и другую продукцию. Бакелитовые смолы и лаки поступали, в частности, на Тюменский фанерный комбинат.
Своё современное название завод получил через год после окончания войны, наладив выпуск мирной продукции — детских пластмассовых игрушек. В две тысячи четырнадцатом году здание завода пластмасс было снесено из-за ухудшения экологической обстановки в городе от его отходов, и завод прекратил своё существование.
Наряду с многочисленными заводами в наш город было эвакуировано опытно-конструкторское бюро Олега Константиновича Антонова (ОКБ № 31) из подмосковного города Тушино. В результате его объединения с авиационным заводом из города Раменское Московской области в Тюмени появился «Завод № 241», выпускавший бесшумные планеры для разведки и заброски партизан в тыл противника.
Как пишет Константин Лагунов, завод занимал территорию рыночной площади на месте современного Центрального почтового отделения связи и Тюменской областной Думы (где в то время стояли молочные и мясные павильоны), и цех мастерских «Красногвардеец» на месте современного отеля «Тюмень». Завод выпускал планеры А-7, материалом для которого служила берёзовая фанера Тюменского фанерного комбината.
Конструкторское бюро Антонова разработало конструкцию летающего танка — гибрид лёгкого танка Т-60 и двукрылого планера под названием «Крылья танка» — КТ-60. Всего за время войны в Тюмени было построено более шестисот планеров. После войны завод переехал в Рязань и Саратов.
Работали на Победу и местные тюменские заводы и фабрики. Фанерокомбинат был переоборудован для выпуска авиационной фанеры, дельта-древесины. Под названием «Тюменский авиафанерный комбинат № 15» он выпускал разнообразную продукцию для фронта: упаковочные ящики для мин и снарядов, лыжные установки для артиллерии, спички, фанерные ёмкости для жидкостей. На заводе работало пятьсот красноармейцев, выписанных из госпиталей, около шестисот военнопленных немцев, венгров, румын, итальянцев, находившихся в лагере № 93 НКВД при комбинате. За ударный и самоотверженный труд коллектив комбината получил в тысяча девятьсот сорок втором году переходящее Красное знамя Наркомлеса и ВЦСПС, а через два года — переходящее Красное знамя Государственного комитета обороны.
Оборонные заказы выполняли тюменские лесозаводы «Республиканец», который находился в Зареке напротив современного речного порта, «Красный Октябрь» в современном посёлке ДОК, деревообрабатывающий комбинат, расположенный по улице Комбинатской. В тысяча девятьсот сорок втором году все они были объединены в одно предприятие «Деревообрабатывающий комбинат (ДОК) «Красный Октябрь». Предприятие занималось обработкой доставляемого по реке Тура леса-кругляка в брус, доски, балки и выпускало лыжи и лыжные палки.
Через год из ДОКа был выведен обозостроительный завод, выпускавший пароконные повозки («ходы»), сани и лыжи, телефонные катушки. Он располагался на углу улиц Луначарского и Казанской, в бывшем доме купцов Колокольниковых под номером двенадцать.
После окончания войны ДОК «Красный Октябрь» стал выпускать мебель, мебельные полуфабрикаты, древесно-стружечные плиты.
Тюменский овчинно-шубный завод имени Сергея Мироновича Кирова объединенный с эвакуированным кожевенным заводом имени Серёгина из подмосковного посёлка Кунцево, выпускали для фронта полушубки, бекеши, меховые жилеты, рукавицы (десятки тысяч изделий в год). Сапоговаляльная фабрика имени Челюскинцев, швейная фабрика поставляли одежду, в том числе меховую, тёплую валяную обувь, гимнастёрки, брюки (шаровары), патронташи, погоны и петлицы для военных училищ.
Помимо эвакуированных предприятий наш город принял девятнадцать эвакогоспиталей, в которых восстановили своё здоровье несколько тысяч раненых воинов. Тюмень приняла детей из блокадного Ленинграда, более шести тысяч семей, эвакуированных из прифронтовой полосы. Также в нашем городе размещались Центральный совет Общества содействия обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), Народный комиссариат мясомолочной промышленности, Украинский психоневрологический институт, Кубанский медицинский институт.
При угрозе наступления вражеских сил на Москву тело Владимира Ильича Ленина было вывезено из Мавзолея в Тюмень и с тысяча девятьсот сорок первого по тысяча девятьсот сорок четвёртый года в режиме строжайшей секретности находилось в здании Сельскохозяйственного техникума (ранее — Александровского реального училища). Комендантом мавзолея был назначен Денис Ткаченко. У здания был выставлен военный пост.
По воспоминаниям Ирины Григорьевой, племянницы Ткаченко, жившей в то время с ним в Тюмени, в полуподвальном помещении располагалась столовая для военных, столярная мастерская; на первом этаже — квартиры коменданта, профессоров, спортивный зал. На втором — лаборатория и траурный зал. Транспортировкой и обеспечением сохранности тела занималась группа учёных-биохимиков во главе с профессором Борисом Збарским. За выдающиеся научные достижения, имеющие важное государственное значение Збарскому было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот», а также орден Красной Звезды, два ордена Красного Знамени. Информация о нахождении тела Ленина в Тюмени была рассекречена только в начале девяностых годов.
С первых дней войны Станция Тюмень и депо Свердловской железной дороги обеспечивали бесперебойное движение военных и гражданских грузов с запада на восток и обратно, в депо изготавливали автоматы ППШ, мины, миномёты калибра 50 и 82 мм. Ушедших на фронт мужчин заменяли женщины и подростки. Осенью тысяча девятьсот сорок первого года в тюменское депо прибыло семь разбитых и списанных паровозов. Паровозная комсомольская бригада Михаила Ковязина восстановила и модернизировала один из них — паровоз «ФД» под номером 213034 с изображением пятиконечной звезды и обозначением «КИМ», то есть, комсомольский.
Паровоз возил тяжеловесные составы и имел надпись на борту «Лучший паровоз сети дорог СССР». К годовщине празднования четырёхсотлетия города в тысяча девятьсот восемьдесят шестом году Тюмени паровоз-трудяга серии ФД № 21–3031 по инициативе ветеранов труда железной дороги был установлен на вечную стоянку возле Дворца культуры железнодорожников, где стоит и по сей день.
Также на собранные тюменцами деньги в депо за двадцать пять дней был построен поезд-баня из десяти вагонов, и в феврале тысяча девятьсот сорок второго года отправлен к лини фронта во главе с машинистом-добровольцем Иваном Садаковым.
Тюменцы помогали фронту не только самоотверженным трудом, но и добровольным сбором средств на вооружение Красной Армии. По информации областного детско-юношеского центра «Аванпост», тюменцами было собрано четырнадцать миллионов двести двадцать два рубля на строительство самолётов, бронепоезда, поезда-бани, на танковую колонну «Боевые подруги», на авиаэскадрилью «Тюменцы-фронту», танковую колонну «Омский колхозник» (во время войны Тюмень входила в состав Омской области) и в фонд обороны страны. Наши земляки собрали и отправили на фронт восемьсот двадцать один полушубок, семьсот семь меховых жилетов, две тысячи четыреста двадцать три пары валенок, две тысячи шестьсот сорок шесть пар носков и чулок, пять тысяч сто двадцать три пары перчаток и варежек. К различным праздникам было выслано на фронт пятьдесят пять тысяч девятьсот тридцать три килограмма различных подарков для бойцов.
Наш город внёс свой посильный вклад в приближение Победы и получил надёжную базу для послевоенного промышленного развития.
Светлана Аксарина