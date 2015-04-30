Почему в Тюмени ловят бездомных собак, но они не исчезают с улиц?

Руководитель тюменского отделения «Общества защиты животных» Анна Москвина в рамках проведения круглого стола высказала собственное видение этой проблемы: «Численность собак регулирует сама популяция, а не человек. Здесь играют роль множество факторов — перемещение собак между разными районами, конкуренция за еду, климат, рельеф среды, заболевания и многое другое. Если мы имеем 6,5 тысяч бездомных животных, которые производят за год 32,5 тысячи щенков, получается, что чтобы полностью избавить город от бродячих псов, нужно отловить 284 собаки в сутки, что физически невозможно. При этом каждый день будет тратиться 568 тысяч рублей, а на места для содержания — 2 млн 275 тысяч рублей в день. Это весь бюджет Тюменской области».