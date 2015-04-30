Почему в Тюмени ловят бездомных собак, но они не исчезают с улиц?

В настоящее время в Тюмени насчитывается порядка 6,5 тысяч бездомных собак, которые производят около 32,5 тысяч щенков. За год отлавливается 2400 взрослых собак, стерилизуется и выпускается чуть более 2 тысяч бездомных животных.
Комментарии тюменцев на сайте NashGorod.ru к многочисленным новостям об очередном отлове собак в том или ином районе города подтверждают тот факт, что снижения количества бродячих собак на улицах Тюмени горожане не отмечают.
Так, пользователь с ником Julia Cholymelan пишет: «На словах всех отловили, а в реальности даже в центре на Ленина и Республики целые стаи носятся, и никому до них дела нет». «Сегодня на ямской видел стайку собак, где-то 12 насчитал, все знакомые велосипедисты давно возят средства защиты от собак — балончики, сам себя не обезопасишь — никто не обезопасит», — пишет пользователь с ником Sunshine.
В настоящее время в Тюмени насчитывается порядка 6,5 тысяч бездомных собак, которые производят около 32,5 тысяч щенков
Руководитель тюменского отделения «Общества защиты животных» Анна Москвина в рамках проведения круглого стола высказала собственное видение этой проблемы: «Численность собак регулирует сама популяция, а не человек. Здесь играют роль множество факторов — перемещение собак между разными районами, конкуренция за еду, климат, рельеф среды, заболевания и многое другое. Если мы имеем 6,5 тысяч бездомных животных, которые производят за год 32,5 тысячи щенков, получается, что чтобы полностью избавить город от бродячих псов, нужно отловить 284 собаки в сутки, что физически невозможно. При этом каждый день будет тратиться 568 тысяч рублей, а на места для содержания — 2 млн 275 тысяч рублей в день. Это весь бюджет Тюменской области».
В качестве решения проблемы регулирования численности бездомных собак в Тюмени «Общество защиты животных» предложило ввести программу идентификации каждого животного
В качестве решения проблемы регулирования численности бездомных собак в Тюмени «Общество защиты животных» предложило ввести программу идентификации каждого животного. Для этого хозяин, заводящий собаку, должен в обязательном порядке пройти процедуру первичной регистрации животного в областном управлении ветеринарии, а также чипировать питомца. Кроме того, предлагается устанавливать чипы, на которых будет указана дата последней вакцинации животного от бешенства и других смертельно опасных заболеваний.
Общественники выдвинули следующее предложение — передать земельные участки некоммерческим организациям, которые будут содержать собак после того, как животных вакцинируют, стерилизуют и выпустят
Однако главной причиной того, что в нашем городе не уменьшается количество бездомных собак в «Обществе защиты животных» считают бесконтрольное размножение особей. В связи с этим общественники предлагают ввести обязательную стерилизацию животных, а также запрет на продажу нестерилизованных собак.
Анна Москвина высказала также предложение о введении для хозяев налога на домашних животных. «Если хозяин будет должен платить ежемесячный налог на животное, он будет относиться к нему ответственнее, и хорошо подумает прежде, чем заводить собаку и уж тем более позволять ей размножаться», — считает она.
Как более глобальное решение проблемы существования бездомных собак в Тюмени общественники выдвинули следующее — передать земельные участки некоммерческим организациям, которые будут содержать собак после того, как животных вакцинируют, стерилизуют и выпустят. Какие именно организации займутся этой работой, решено определять по результатам конкурса.