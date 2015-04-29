На волне повышения базового тарифа ОСАГО на 40–60 процентов в Тюмени активизировались продавцы дешевых полисов. Всего за полторы тысячи рублей они предлагают автомобилистам приобрести защиту от сотрудников ГИБДД.
«Страховщики» утверждают, что их полисы непригодны для получения выплат, но вполне годятся для регистрации автомобилей. «Мы предлагаем готовые, заполненные полисы ОСАГО с печатями (точными копиями оригиналов) серии ССС. Без ограничений (водители не вписываются, ставится прочерк), может ездить любой человек. Срок действия полиса — один год», — сообщают они.
Некоторые водители уверены: услуга будет пользоваться спросом у тех, кто не желает платить по базовому тарифу. Однако же задаются вопросом, а что будет, если владелец липового полиса станет участником ДТП.
За разъяснениями ситуации корреспондент NashGorod.ru обратился в одну из страховых компаний Тюмени.
«Обратите внимание, что серия предлагаемых полисов — ССС. Дело в том, что с момента удорожания тарифа она вышла из употребления. Все бланки серии ССС были изъяты из оборота и на сегодняшний день являются недействительными. Сейчас все автостраховщики используют серию Е», — отметили в страховой.
Получается, что подкованные в этом вопросе сотрудники ГИБДД могут вычислить фальшивые полисы, а значит и оштрафовать водителя за езду без страховки. Напомним, что согласно статье 12.37 КоАП РФ, управление автомобилем при отсутствии страхования гражданской ответственности влечет наложение на автовладельца штрафа в размере 800 рублей.
В страховой также усомнились, что номера продаваемых полисов могут числиться в базах и добавили: «Если вы попадете в ДТП, а номера вашего полиса нет в единой базе, то на каком основании компания будет платить? Виновнику аварии придется выкладывать деньги из своего кармана, да и у пострадавшего обладателя такого полиса вряд ли получится получить компенсацию. При обращении в страховую автовладелец обязан предъявить квитанцию об оплате ОСАГО. Если там будет написано „полторы тысячи“, само собой появятся вопросы, откуда этот документ и кто такие вещи распространяет. Но вообще отвечать за подобные махинации будут продавцы. Потому что водитель всегда может подстраховаться и сказать: я не знал, что полис фальшивый».
Примечательно, что фотографии бланков, размещенных липовыми страховщиками на тюменских форумах, имеют логотип компании «АльфаСтрахование». В 2014 году эта организация сообщала о фактах мошенничества с ее полисами ОСАГО по всей России. Тогда по факту сбыта поддельных документов в Москве, Ростове-на-Дону и других городах были возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. Добавим, что если автовладелец все-таки сможет получить выплату по поддельному полису, этот факт тоже будет расцениваться как «Мошенничество».