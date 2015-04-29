В Тюмени активизировались продавцы дешевых полисов

В страховой также усомнились, что номера продаваемых полисов могут числиться в базах и добавили: «Если вы попадете в ДТП, а номера вашего полиса нет в единой базе, то на каком основании компания будет платить? Виновнику аварии придется выкладывать деньги из своего кармана, да и у пострадавшего обладателя такого полиса вряд ли получится получить компенсацию. При обращении в страховую автовладелец обязан предъявить квитанцию об оплате ОСАГО. Если там будет написано „полторы тысячи“, само собой появятся вопросы, откуда этот документ и кто такие вещи распространяет. Но вообще отвечать за подобные махинации будут продавцы. Потому что водитель всегда может подстраховаться и сказать: я не знал, что полис фальшивый».