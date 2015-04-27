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В доме инвалида-колясочника уже месяц ждут установки пандуса

27 апреля 2015, 10:26
Для инвалидов-колясочников одной из самых острых проблем является отсутствие нормальной возможности передвигаться. Выйти из дома в магазин, аптеку или просто на улицу затруднительно, потому что в доме нет пандуса. А если и есть, то почти всегда жутко неудобный, иногда даже опасный. Вот и в доме по адресу проезд Заречный, 31 ничего не оборудовано для людей с ограниченными возможностями и мам с маленькими детьми в колясках.
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Тюмень

В редакцию NashGorod.ru обратилась сестра инвалида-колясочника первой группы. По ее словам, управляющая компания «Надежда» не выполняет своих обещаний и игнорирует многочисленные просьбы жильцов установить пандус.

«Преодолевать сначала восемь высоких ступенек в подъезде, а потом — еще четыре на крыльце очень тяжело и неудобно. Мне приходилось нанимать за деньги двух мужчин, чтобы они на стуле перетаскивали брата на улицу. Иногда соседи помогут, но тоже ведь — молодые днем на работе, — рассказывает Наталья Дмитриевна. — К тому же осенью прошлого года в нашем первом подъезде появились новые жильцы — мамы с детьми грудного возраста. Их тоже беспокоила эта проблема, вот мы и решили обратиться в управляющую компанию».

Жителям УК «Надежда» не отказала, подтвердила, что заявка принята и пообещала, что рабочие сделают все на следующей неделе. Но ни через неделю, ни через две, ни через три ни одного пандуса в подъезде так и не появилось, даже несмотря на многочисленные звонки.

«Когда я позвонила в управляющую компанию в четвертый раз, мне нагрубили и сказали, что есть проблемы и посерьезнее, пока что не хватает рабочих рук, — рассказывает жительница. — А я считаю, если вы взялись за такой дом, то извините, но вы должны быть готовы к большому количеству проблем».

Управляющая компания утверждает, что время обработки заявки на установку пандусов от них не зависит и все, что было в их компетенции, они уже предприняли.

«На данный момент заявка в работе. Пока что неизвестен даже примерный срок времени, необходимый для устранения проблемы», — пояснили в УК «Надежда».

По словам тюменки, УК «Надежда» совсем недавно обслуживает дом и не очень-то справляется со своими обязанностями. Наталья Дмитриевна утверждает, что ни разу не видела, как мыли подъезд. А сменилась управляющая компания, потому что жильцы еще два года назад разделились на две группы: одну устраивала старая управляющая компания «Благо», другую — нет.

«У нас есть инициативная группа пенсионеров, которые в течение года написали 48 жалоб на „Благо“. Моей половине все нравилось, я могу это с уверенностью говорить, так как старшая по подъезду: свет есть, вода есть — все есть. А для остальной части жильцов трафики были слишком высокие. Хотя я не вижу разницы: что у новой управляющей компании, что у старой — плата одинаковая», — утверждает Наталья Дмитриевна.

На самый главный вопрос — почему жильцы выбрали именно УК «Надежда», ведь управляющих компаний в Тюмени много — ответ так и не был дан. Тюменка предполагает, что у некоторых ее соседей были очень большие задолженности за коммунальные услуги, потому что они не платили несколько месяцев. А когда появилась новая управляющая компания, то, соответственно, долг обнулялся.

Как бы то ни было, жители подъезда все еще ждут пандусы и пока неизвестно, дождутся ли вообще.

Катя Шимпф

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