В доме инвалида-колясочника уже месяц ждут установки пандуса

«Преодолевать сначала восемь высоких ступенек в подъезде, а потом — еще четыре на крыльце очень тяжело и неудобно. Мне приходилось нанимать за деньги двух мужчин, чтобы они на стуле перетаскивали брата на улицу. Иногда соседи помогут, но тоже ведь — молодые днем на работе, — рассказывает Наталья Дмитриевна. — К тому же осенью прошлого года в нашем первом подъезде появились новые жильцы — мамы с детьми грудного возраста. Их тоже беспокоила эта проблема, вот мы и решили обратиться в управляющую компанию».