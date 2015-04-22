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Выставка военных фото, спектакль и демонстрация оружия — в театре кукол

22 апреля 2015, 09:39
Тюменский театр кукол приглашает на открытие выставки в фойе театра «Они сражались за Родину! Сотрудники театра — родным, участникам ВОВ», которое состоится 22 апреля в 12:30.
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Тюмень

Тюменский театр кукол приглашает на открытие выставки в фойе театра «Они сражались за Родину! Сотрудники театра — родным, участникам ВОВ», которое состоится сегодня, 22 апреля, в 12:30.

Живой отклик на предложение принести семейные фотографии близких людей, воевавших, трудившихся в тылу с 1941 по 1945-ый, вылился в оформление фотовыставки.

Областной детско-юношеский центр «Аванпост» присоединится к импровизированному мемориалу — зрителям будет демонстрироваться настоящее оружие, можно будет попробовать разобрать и собрать автоматы, винтовки.

После открытия выставки начнётся спектакль «Солдатская краюха» — адаптированная для сцены повесть И. Туричина «Крайний случай», сказка была поставлена несколько лет назад Натальей Явныч специально для юных зрителей, куклы и живой план (художник Владимир Осколков) переплетаются, показывая советских солдат, сражавшихся с фашистскими оккупантами.

Дань памяти погибшим и живым, отдавшим силы и здоровье для Победы, будет отдана и в виде литературно-музыкальной композиции «Если мы войну забудем…», с которой в 10:30 начнётся этот день в театре.

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