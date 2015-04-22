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В 45 дворах Тюмени появится освещение

22 апреля 2015, 11:39
Во 2015 году в 45 дворах города появится уличное освещение. Об этом сегодня на заседании постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ Тюменской городской Думы директор департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Виктор Смолин.

По словам чиновника, в рамках комплексного благоустройства территорий в прошлом году устроено дорожное освещение на 40 дворовых территориях. В этом году планируется дать свет в 45 дворах. Финансированием эти мероприятия обеспечены.

Депутата Александр Лейс отметил, что жители района Мыс благодарны за работу по освещению в их районе. «На приемах жители приходят и благодарят департамент за то, что за три года практически на 100% решена проблема освещения района Мыс. На сегодняшний день без освещения остались только тротуары по улице Судоремонтной. За эти годы все вопросы, с которыми наши жители обращались, решались довольно оперативно», — сказал он.

Добавим, что в бюджете города Тюмени на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов на обеспечение электроэнергией сетей наружного освещения города Тюмени предусмотрены средства в сумме 96,6 млн рублей; на техническое обслуживание и ремонт сетей наружного освещения (в том числе замена аварийных опор, технический надзор, паспортизация объектов наружного освещения) — 77 млн рублей. Финансированием не обеспечены такие виды работ, как устройство сетей наружного освещения — 32 км и разработка проектной документации на 29,6 км сетей.

Всего, согласно данным администрации города, в 2015 году благоустроят 74 дворовых территории.

#Новости#Благоустройство#Виктор Смолин#Тюмень#Дворы#Женя#Общество
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