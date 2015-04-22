В 45 дворах Тюмени появится освещение

Депутата Александр Лейс отметил, что жители района Мыс благодарны за работу по освещению в их районе. «На приемах жители приходят и благодарят департамент за то, что за три года практически на 100% решена проблема освещения района Мыс. На сегодняшний день без освещения остались только тротуары по улице Судоремонтной. За эти годы все вопросы, с которыми наши жители обращались, решались довольно оперативно», — сказал он.