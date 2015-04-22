Тюмень не затопит в период половодья

В этом году согласно прогнозу Гидрометцентра высший уровень воды в Туре будет не выше, чем в 2014 году, или на полметра-метр выше нормы (в пределах 700–800 см над нулем поста). Критический уровень подъема воды — около 10 метров.
Средний уровень подъема воды в Туре за последние 14 лет был гораздо ниже — 6,75 м. В 2014 году вода поднялась до уровня 7,14 м. Такие цифры озвучил на комиссии городской думы по социальной политике директор департамента безопасности жизнедеятельности Александр Савостеев.
При этом максимум был зафиксирован во время весеннего половодья в 1979 году — 915 см. Тогда это привело к прорыву земляных дамб и затоплению поселка ДОК «Красный Октябрь». В воде оказались более 3 тыс. человек и 2 предприятия.
Сегодня от затопления Тюмень предохраняют водозащитные дамбы, общая протяженность которых составляет почти 33,5 км. В 2014 году провели текущий ремонт водозаградительных дамб.
Чтобы весеннее таяние снега и половодье не стало чрезвычайной ситуацией для нашего города, разработан план мероприятий, в числе которых вывоз снега с территорий, подверженных подтоплению; очистка от мусора и снега ливневой канализации, водопропускных труб, канав; подготовка водооткачивающей техники.
Всего на противопаводковые мероприятия из бюджета Тюмени выделено 10,7 млн рублей.