Скандал вокруг памятника: зачем в Велижанах сносят мемориал воинам ВОВ

«Нужно понимать, что это не место захоронения, не братская могила, оно не несет никакого культурного смысла и никак не связано с Победой. Кроме того располагается мемориал в неудобном месте, среди жилых домов. По плану застройки села это место должно быть отдано под ИЖС, — пояснил собеседник Nashgorod.ru. — Новый мемориал более удобен для посещения. Он находится в стороне от проезжей части, рядом располагается памятник Ленину, иными словами получается полноценный мемориальный комплекс. Место это благоустроено и может вместить большое количество людей при массовых мероприятиях».