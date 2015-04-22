Скандал вокруг памятника: зачем в Велижанах сносят мемориал воинам ВОВ

Фотографии, на которых запечатлен момент демонтажа, выложила в социальную сеть «Одноклассники.ру» жительница села Галина Гусева. Комментирующих возмутило кощунственное отношение к старому памятнику при демонтаже. Кроме того, судя по фото, строительство жилого дома действительно ведется поблизости от участка.
Районные власти в свою очередь выразили удивление шумихой вокруг этого дела, назвав спекуляциями все обвинения в вандализме и оскорблении памяти погибших.
Старый памятник 1974 года постройки давно планировалось убрать, чтобы привести территорию в порядок. Ранее поблизости находился сельский клуб, который также к настоящему времени давно снесен.
Как пояснил Nashgorod.ru представитель администрации Нижнетавдинского района, новый памятник располагается буквально в 200 метрах от старого по улице Социалистической, 18. Он был установлен в 2010 году и с тех пор все торжественные мероприятия, включая первомайские демонстрации и празднования Дня Победы, проходят именно рядом с ним.
Демонтаж же старого мемориала начался далеко не на прошлой неделе и происходил постепенно, по мере того как сверялись списки и на новый памятник переносились таблички с именами в годы войны жителей Велижан. Собственно говоря, к настоящему времени от него оставался только фундамент, стела и две полустенки с оставшимися именами. Снос элементов мемориала был продиктован как раз стремлением привести все в порядок к празднованию 70-летия Победы.
«Нужно понимать, что это не место захоронения, не братская могила, оно не несет никакого культурного смысла и никак не связано с Победой. Кроме того располагается мемориал в неудобном месте, среди жилых домов. По плану застройки села это место должно быть отдано под ИЖС, — пояснил собеседник Nashgorod.ru. — Новый мемориал более удобен для посещения. Он находится в стороне от проезжей части, рядом располагается памятник Ленину, иными словами получается полноценный мемориальный комплекс. Место это благоустроено и может вместить большое количество людей при массовых мероприятиях».
Между тем этим инцидентом уже заинтересовалась Генеральная прокуратура. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев поручил главному прокурору Тюменской области Владимиру Владимирову провести проверку изложенной в СМИ информации о сносе памятника. «При наличии оснований по результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — говорится в официальном сообщении надзорного ведомства. За ходом проверки установлен контроль со стороны Генпрокуратуры.