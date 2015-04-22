Ирина Михайлова: Вся правда об ипотеке под 9,5%

В отдел продаж «Звездного городка» посыпался шквал звонков от горожан с вопросами: Действительно ли есть «ипотека 9,5%»? Может это очередная акция? Какой будет ставка потом, после сдачи дома? Можно ли рефинансировать имеющийся кредит?
В современных экономических условиях реклама покупки с процентной ставкой 9,5% годовых, по меньшей мере, вызывает недоверие у потребителя. Многих интересует: а не бесплатный ли это сыр в мышеловке?
На вопросы, которые волнуют многих, отвечает руководитель отдела продаж компании «Ириан» Михайлова Ирина:
Вопрос: ипотека 9,5% — очередная акция от застройщика, ведь ставка рефинансирования составляет 14%. Как получилось сделать ставку 9,5%?
Ответ: Ипотека 9,5% — это не акция! Это реальная фиксированная ставка по договорам ипотечного кредитования при покупке квартиры в «Звездном городке», о чем четко прописано в условиях договора. Компания «Ириан» и АКБ «Абсолют банк» давние партнеры. Между нами подписан эксклюзивный договор. Мы даем реальную возможность сэкономить более полумиллиона рублей, и даже больше, в течение всего срока кредитования при ставке 9,5%.
Вопрос: При такой ставке должны быть какие-то «подводные камни»: большой первоначальный взнос или завышенные требования к заемщикам?
Ответ: Минимальный первоначальный взнос 20%, а не 70–80% как думают многие. Это также прописано в условиях ипотечного договора. Так, при покупке квартиры 31 кв.м. минимальный первоначальный взнос составит около 400 000 руб. Что касается требований к заемщикам, то они стандартные. Проблемы могут быть только у тех, кто имеет плохую кредитную историю или неоднократные просрочки по платежам. Думаю, что очень показательным параметром является высокий процент одобрения наших заявок банками и составляет он 93%, т. е. 9 из 10 покупателей получает ипотеку по нашим условиям.
Вопрос: Сколько времени надо на согласование ипотеки? Это ведь сложный и длительный процесс.
Ответ: Процедура согласования и одобрения ипотеки занимает всего 1–2 дня, взаимодействие с банком происходит через нашего специалиста. Главное собрать и правильно оформить документы для банка, с чем вам также помогут наши менеджеры. Чтобы начать процедуру оформления ипотеки, вам НЕ НАДО бегать по банкам, собирая кипы документов, пытаясь разобраться в сложных терминах и расчётах, достаточно просто оставить заявку на сайте или в офисе продаж застройщика «Звездного городка». Ипотеку можно рассчитать прямо сейчас, пройдя по ссылке и заполнив заявку.
Вопрос: Если человек купил квартиру под высокий процент, то можно ли рефинансировать кредит?
Ответ: Между застройщиком и банком согласованы специальные условия по ипотеке, и рефинансирование, к сожалению, невозможно. Но это не значит, что вы не сможете ей воспользоваться. Сегодня не составляет сложности продать квартиру, купленную под высокий процент в любом банке, прийти к нам и приобрести квартиру в «Звездном городке» в ипотеку под 9,5% годовых. И ежегодная экономия вашего семейного бюджета не заставит себя ждать.
Вопрос: Наверное, банк не надежный, а ипотеку все-таки берешь на длительный срок, не на год и не на два?
Ответ: АКБ «Абсолют банк» — это банк, специализирующийся только на ипотечных продуктах и вкладах. Банк существует с 1993 года и за это время успел себя зарекомендовать как надежный партнер, с 2006 года входит в ТОП-10 лидеров российского рынка ипотеки и в ТОП-25 крупнейших банков России. К тому же, «Абсолют банк» так же как и мы старается молниеносно реагировать на различные изменения рынка, спроса и предпочтений. Поэтому мы не стали надолго откладывать вопрос доступности ипотеки, и утвердили самые привлекательные условия для покупателей «Звездного городка» по ипотеке:
— первоначальный взнос от 20%
— срок кредитования до 30 лет
— реальная ставка на весь срок кредитования 9,5% годовых, официально прописанная в кредитном договоре!
Вопрос: Так как купить квартиру в «Звездном городке» в ипотеку под 9,5%?
Ответ: Для того, чтобы купить квартиру на выходных условиях, приходите в офис продаж «Звездного городка». Наши специалисты вам помогут выбрать квартиру в соответствии с вашим стилем жизни, посчитают ежемесячный платеж, помогут составить «правильную» анкету для банка, грамотно оформить документы и обеспечат быстрое решение по ипотеке. Или заходите на сайт посчитайте ипотеку или оставьте заявку… и вуаля! С новосельем!
Если есть еще вопросы, на которые в этой статье вы не получили ответы, то звоните по телефону 58 73 02 или приезжайте в офис продаж по адресу Шиллера 22.
На правах рекламы
Звездный городок. Застройщик: ООО «Ириан». Многоэтажные жилые дома по улице Тобольский тракт (ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4.1, ГП-4.2, ГП-4.3) Ипотека предоставляется ОАО АКБ «Абсолют банк» при первоначальном взносе не менее 20% на срок до 30 лет по ставке 9,5% на весь срок кредитования (Договор № 1 о предоставлении субсидии от 06.04.2015) Разрешения на строительство выданы Администрацией города Тюмени: RU-72304000-17-PC от 24.01.2014 г., RU 72304000-444-PC от 14.11.2013 г., RU 72304000-52-PC от 11.02.2014 г., RU 72304000-53-PC от 11.02.2014 г. Проектная декларация опубликована на сайте www.звездный72.рф. ГП-2 введен в эксплуатацию.
Минимальная сумма кредита — 300 000 руб., максимальная сумма кредита — 3 000 000 руб. Дополнительные расходы (страхование жизни и здоровья заемщика), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог, тарифы зависят от особенностей заемщика, нотариальное заверение документов. Страхование жизни и здоровья заемщика является обязательным на весь срок кредита. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого или иного жилого помещения, удовлетворяющего требованиям банка.
Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11.07.2013 г. № 2306.