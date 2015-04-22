Ирина Михайлова: Вся правда об ипотеке под 9,5%

Ответ: АКБ «Абсолют банк» — это банк, специализирующийся только на ипотечных продуктах и вкладах. Банк существует с 1993 года и за это время успел себя зарекомендовать как надежный партнер, с 2006 года входит в ТОП-10 лидеров российского рынка ипотеки и в ТОП-25 крупнейших банков России. К тому же, «Абсолют банк» так же как и мы старается молниеносно реагировать на различные изменения рынка, спроса и предпочтений. Поэтому мы не стали надолго откладывать вопрос доступности ипотеки, и утвердили самые привлекательные условия для покупателей «Звездного городка» по ипотеке: