Фильмы о войне покажут под открытым небом

Дом культуры «Водник» ждет зрителей на кино-показы в филиалы: по ул. Судоремонтная, 1а (Мыс) и ул. Центральная, 23 (Утешево) со 2 по 5 мая. Также в дни первой декады мая будет организован «кинотеатр» в помещении Центра татарской культуры (ул. Щербакова, 4/11, тел. 69-30-25). ДК «Тура» (ул. Камчатская, 138а, тел. 48-18-80) организовал работу своеобразного кино-зала в рамках работы клуба выходного дня, его работа продлится до конца мая 2015 года. Об этом сообщает департамент культуры администрации города.