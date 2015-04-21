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В Тюмени стартует акция «Георгиевская ленточка»

21 апреля 2015, 13:59
Акция «Георгиевская ленточка» стартует на Цветном бульваре 22 апреля в 15 часов.
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Тюмень

Активисты Тюменского регионального штаба Волонтёрского корпуса 70-летия Победы ещё раз напомнят жителям о подвиге Героев. Тюменцы смогут прикрепить к своей одежде георгиевские ленточки, ставшие символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.

Как сообщает «Молодая Гвардия Единой России», также акция «Георгиевская лента» пройдет в Тюмени на пересечении улиц Республики и Орджоникидзе 24 апреля в 13 часов. «Примечательно, что в этот день активисты раздадут 1418 лент — столько дней длилась Великая Отечественная война. Всего же для горожан приготовлено около 15 тысяч георгиевских лент», — рассказали в пресс-службе.

Традиционно участие в акции примут все 26 муниципальных образований Тюменской области, в которых будет организован ряд патриотических мероприятий: уроки памяти о Великой Отечественной войне, литературно-музыкальные композиции и митинги памяти, возложение цветов к обелискам и мемориалам, работа военно-мемориальных команд и тимуровских отрядов и иные мероприятия. Об этом сообщает «Дворец творчества и спорта «Пионер».

Отметим, Георгиевская ленточка — условный символ военной славы, прикрепляемый к одежде. Носящий его публично демонстрирует своё уважение к воинам, сражавшимся за Отечество, всенародную гордость за Великую Победу. На территории Тюменской области впервые акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году. В 2014 году жителями Тюменской области было изготовлено и распространено свыше 65 000 георгиевских ленточек.

Фото: news.rambler.ru

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