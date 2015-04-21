В Тюмени стартует акция «Георгиевская ленточка»

Как сообщает «Молодая Гвардия Единой России», также акция «Георгиевская лента» пройдет в Тюмени на пересечении улиц Республики и Орджоникидзе 24 апреля в 13 часов. «Примечательно, что в этот день активисты раздадут 1418 лент — столько дней длилась Великая Отечественная война. Всего же для горожан приготовлено около 15 тысяч георгиевских лент», — рассказали в пресс-службе.