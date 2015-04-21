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В Тюмень прибыли столичные медицинские пиявки

21 апреля 2015, 14:25
В Тюмень прибыло самолетом 3000 тысячи медицинских пиявок из Санкт-Петербурга и 2 тысячи 800 штук из Московской области.
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Тюмень

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, этот объект досмотра для инспекторов ветнадзора является, в общем-то, привычным — гирудотерапия (лечение с помощью пиявок) широко применяется тюменскими медицинскими учреждениями. Столичные пиявки поступили в аптечный торговый дом «На Широтной» и многопрофильный медицинский центр «Авиценна».

Напомним, что в лечебных целях используют только пиявок класса кольчатых червей — пиявку медицинскую. Эту целительницу выращивают на биофабриках в специальных условиях, после чего наделяют специальным сертификатом соответствия. Именно после предъявления такого документа при досмотре инспекторы Россельхознадзора допустили лечебную продукцию к ввозу в регион.

Фото: 80564.info

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