В Тюмень прибыли столичные медицинские пиявки

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, этот объект досмотра для инспекторов ветнадзора является, в общем-то, привычным — гирудотерапия (лечение с помощью пиявок) широко применяется тюменскими медицинскими учреждениями. Столичные пиявки поступили в аптечный торговый дом «На Широтной» и многопрофильный медицинский центр «Авиценна».
Напомним, что в лечебных целях используют только пиявок класса кольчатых червей — пиявку медицинскую. Эту целительницу выращивают на биофабриках в специальных условиях, после чего наделяют специальным сертификатом соответствия. Именно после предъявления такого документа при досмотре инспекторы Россельхознадзора допустили лечебную продукцию к ввозу в регион.
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