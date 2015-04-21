В Тюмень прибыли столичные медицинские пиявки

Напомним, что в лечебных целях используют только пиявок класса кольчатых червей — пиявку медицинскую. Эту целительницу выращивают на биофабриках в специальных условиях, после чего наделяют специальным сертификатом соответствия. Именно после предъявления такого документа при досмотре инспекторы Россельхознадзора допустили лечебную продукцию к ввозу в регион.