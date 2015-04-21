Стало известно, где появится Лес Победы

Чтобы достаточно направить в департамент заявку, в которой следует отразить количество человек, желающих принять участие в акции и телефон ответственного лица для решения организационных вопросов. Заявки принимаются до 30 апреля 2015 года по телефону/факсу: 690–537, 690–526 или на электронный адрес: [email protected]