Стало известно, где появится Лес Победы

Как сообщили в областном департаменте лесного комплекса, к акции посадки сосен могут присоединиться все желающие. К участию уже приглашены студенты, казачество, воспитанники школьных лесничеств, органы исполнительной власти, представители силовых структур, научных и общественных организаций.
Чтобы достаточно направить в департамент заявку, в которой следует отразить количество человек, желающих принять участие в акции и телефон ответственного лица для решения организационных вопросов. Заявки принимаются до 30 апреля 2015 года по телефону/факсу: 690–537, 690–526 или на электронный адрес: [email protected]
Напомним, в рамках акции «Лес Победы» предполагается высадить более 27 млн деревьев — по официальному количеству погибших в Великой Отечественной войне.
В Тюменской области высадка юбилейного леса запланирована на территории всех лесничеств. В прошлом году в подобном мероприятии приняли участие более 1200 человек, общая площадь посадок составила 81 гектар, было высажено 350 тысяч сеянцев сосны