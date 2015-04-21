Семья с пятью детьми получила 70-тысячный сертификат на маткапитал

В семье Остяковых пятеро детей: старшие Жанна (20 лет) и Алексей (18 лет), Варвара (10 лет), Наталия (9лет) и самый младший Василий (3 года). «Мне очень легко даются дети, после третьего ребенка количество уже не имеет значения. Не скажу, что они любят прям друг друга. Старшие в силу своего возраста борются за лидерство, а маленькие очень дружные. Муж у меня закончил строительную академию, а мне не удалось закончить физический факультет, потому что заочного отделения нет. Так что мой отец шутит, что я «недофизик», а я отвечаю зато «перемать», — рассказывает с улыбкой мама Анна и признается, что совмещать работу менеджера по персоналу одной из тюменских сетей ей удается исключительно благодаря понимающему руководству.
К слову, сумма материнского капитала у юбилейной семьи составляет чуть больше 408 тысяч рублей. По признанию мамы Анны материнский капитал планируют потратить на обучение дочери Наталии. «Сегодня пришло приглашение на участие в фестивале Владимира Спивакова в Москве. Девочка очень хорошо поет, талант от природы, и мы в это вкладываем. Так что деньги пойдут либо на ее обучение, если дадут добро, либо на достройку нашего дома, который находится в садовом обществе», — рассказала Анна.
По словам заместителя управляющего отделением ПФР по Тюменской области Виталия Левенкова, в среднем в год около 10 тысяч семей получают сертификат на материнский капитал. «Рождаемость у нас увеличилась и следовательно, больше людей обращается за получением сертификата на материнский капитал. Традиционно самое востребованное направление — это улучшение жилищных условий», — отметил Виталий Левенков.