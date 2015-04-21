Сауну на Карнацевича оштрафовали на 50 тысяч рублей

Но в назначенное время законный представитель сауны не явился, представителя по доверенности также на месте не оказалось, доступ сотрудникам не был предоставлен, что повлекло нарушение прав гражданина, направившего жалобу, на ее полное, всестороннее и законное рассмотрение, предусмотренное ст.5 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».