Сауну на Карнацевича оштрафовали на 50 тысяч рублей

Жильцы многоэтажного дома пожаловались в ведомство — эксплуатация сауны сделала условия проживания жителей квартир, расположенных на втором, третьем и других этажах некомфортным.
Роспотребнадзор возбудил дело и направил юридическому лицу — владельцу сауны телеграмму-уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, о назначении экспертизы по делу об административном правонарушении, требование об обеспечении присутствия законного представителя, либо представителя по доверенности.
Но в назначенное время законный представитель сауны не явился, представителя по доверенности также на месте не оказалось, доступ сотрудникам не был предоставлен, что повлекло нарушение прав гражданина, направившего жалобу, на ее полное, всестороннее и законное рассмотрение, предусмотренное ст.5 Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Своим бездействием юридическое лицо нарушило положения Кодекса РФ об административных правонарушениях, а именно: умышленно не выполнило требования должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, чем умышленно совершил административное правонарушение, посягающее на институты государственной власти, сообщает ведомство.
Был составлен протокол об административном правонарушении и направлен на рассмотрение в Ленинский районный суд г. Тюмени. Судом принято постановление по делу об административном правонарушении, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50000 рублей.
Напомним, эту сауну уже временно закрывали, так как жалобы от жильцов поступают не первый раз.
Обращаем внимание граждан и предприятий (учреждений, организаций), что сауны (бани) должны размещаться в отдельно стоящих зданиях, не допускается оборудование бань в многоквартирных жилых домах (п. 2.1 СанПиН 2.1.2.3150–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»). Будьте внимательны при проведении реконструкции помещений, осуществлении эксплуатации нежилых помещений, размещенных в нежилых помещениях на первых этажах и подвалах многоквартирных жилых домов, соблюдайте требования действующего законодательства.