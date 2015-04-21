Прописал у себя 75 человек и пошел под суд

Расследованием установлено, что в период с января по октябрь 2014 года Черенев за денежное вознаграждение фиктивно поставил на регистрационный учет 75 граждан Российской Федерации. Их регистрация производилась не с целью приобретения жилищных прав, а с целью легализации на территории Тюменской области.