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Прописал у себя 75 человек и пошел под суд

21 апреля 2015, 17:31
В Тюмени предан суду очередной владелец «резиновой квартиры» за незаконную регистрацию граждан России.
Сюжет
Тюмень

Прокуратура Калининского округа г. Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего Владимира Черенева. Он обвиняется в фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в РФ.

Расследованием установлено, что в период с января по октябрь 2014 года Черенев за денежное вознаграждение фиктивно поставил на регистрационный учет 75 граждан Российской Федерации. Их регистрация производилась не с целью приобретения жилищных прав, а с целью легализации на территории Тюменской области.

Как сообщает прокуратура Калининского округа г. Тюмени, «резиновая квартира» была выявлена в ходе проверки, проведенной сотрудниками правоохранительных органов. В отношении Черенева было возбуждено уголовное дело.

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье Калининского округа г. Тюмени для рассмотрения по существу.

Фото: mignews.com

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