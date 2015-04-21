Осуждены тюменцы, жестоко убившие студентку ради машины и денег

Более того, признание вины и помощь следствию суд признал в качестве смягчающих обстоятельств. В пользу Иванова и Велижанина сыграло и наличие у них маленьких детей, даже несмотря на то, что мужчины не жили с семьями. Отягчающим обстоятельством для Велижанина стало то, что он наиболее активно участвовал в совершении преступления. Никто из молодых людей не страдает слабоумием или психическим расстройством, в тот злополучный день они осознавали, что делают, и какие последствия могут повлечь их поступки. В состоянии аффекта злоумышленники не были, судья отметил лишь, что Иванов, Шпигуренко и Чикишев были пьяны.