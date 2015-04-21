Осуждены тюменцы, жестоко убившие студентку ради машины и денег

19-летняя студентка медакадемии Валерия, по словам тех, кто ее знал, была хорошей девушкой. Но, как оказалось, не умела выбирать друзей. По данным пресс-службы Тюменского областного суда, с Артемом Велижаниным студентку связывали приятельские отношения. Девушка настолько доверяла молодому человеку, что давала ему свой автомобиль Mazda Protege. Тот доверия не оправдывал: лихачил на дорогах и в конце концов разбил машину. Валерия потребовала у Артема компенсировать расходы за ремонт автомобиля. Деньги молодой человек отдавать не хотел и решил избавиться от настойчивой подруги.
Убийство произошло 22 июня. Как сообщали ранее в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Тюменской области, парень вместе с девушкой приехал на территорию производственной базы, расположенной на улице Тимофея Чаркова, якобы, для того, чтобы отдать ей долг. Там Артем встретил друзей — 21-летнего Константина Шпигуренко, 28-летнего Петра Иванова и 23-летнего Андрея Чикишева, которые выпивали в вагончике. Велижанин предложил приятелям убить девушку, забрать у нее ценные вещи и автомобиль. Те согласились.
Злодеи выволокли сидящую в салоне автомобиля Валерию и сильно избили ее. Затем девушку потащили в строительный вагончик. Там пытки несчастной студентки продолжились: по данным следствия, злоумышленники выяснили у своей жертвы пин-код банковской карты, а бывший друг еще и потребовал, чтобы девушка внесла его данные в полис обязательного страхования гражданской ответственности транспортных средств. Кроме того, Валерия отдала обидчикам свои золотые украшения на общую сумму 36 тысяч рублей, а в машине нашлись два мобильных телефона общей стоимостью около 22 тысяч рублей.
После этого девушку затолкали в багажник и вывезли безлюдное место в районе СНТ «Царево», что на 12 километре Велижанского тракта. Валерия просила своих мучителей не убивать ее: мол, мама знает, с кем дочь поехала встречаться, и в случае ее смерти полиция быстро найдет подозреваемого. Ни разумные аргументы, ни сострадание к подруге не подействовали на Велижанина. Он задушил девушку ремнем, а помогали ему Шпигуренко и Иванов. Жестокие убийцы сбросили тело в придорожную канаву и уехали на автомобиле жертвы.
Мать девушки обратилась в полицию, Валерию объявили в розыск. Под утро 25 июня Велижанина и Чикишева на похищенной машине задержали инспекторы ДПС ГИБДД — молодые люди ехали в Ишим, чтобы там продать иномарку. Были задержаны и остальные соучастники преступления.
В ходе предварительного следствия молодые люди дали признательные показания и участвовали в следственных действиях — проверке показаний на месте. Как рассказал гособвинитель по делу Дмитрий Сухарев, в суде обвиняемые выдвинули версию о том, что признательные показания они давали под давлением со стороны оперативных сотрудников. Слова молодых людей были проверены, и версию признали несостоятельной. Признательные показания соучастников были положены в основу обвинительного приговора. Они согласуются с другими доказательствами по делу, которых, по словам гособвинителя, масса.
Более того, признание вины и помощь следствию суд признал в качестве смягчающих обстоятельств. В пользу Иванова и Велижанина сыграло и наличие у них маленьких детей, даже несмотря на то, что мужчины не жили с семьями. Отягчающим обстоятельством для Велижанина стало то, что он наиболее активно участвовал в совершении преступления. Никто из молодых людей не страдает слабоумием или психическим расстройством, в тот злополучный день они осознавали, что делают, и какие последствия могут повлечь их поступки. В состоянии аффекта злоумышленники не были, судья отметил лишь, что Иванов, Шпигуренко и Чикишев были пьяны.
Сегодня Тюменский областной суд признал Велижанина, Иванова и Шпигуренко виновными по п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшему), п.п. «ж, з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч.2 ст.325 УК РФ (похищение у гражданина паспорта и другого важного личного документа). По совокупности совершенных преступлений Велижанину назначено 22 года лишения свободы, Шпигуренко — 17 лет лишения свободы, Иванову — 20 лет лишения свободы. Отбывать срок они будут в колонии строгого режима. Кроме того, молодые люди выплатят матери убитой девушки 1,8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.
Более мягкий приговор вынесен Андрею Чикишеву, который не участвовал в убийстве, но помогал приятелям разбойничать. Он проведет в колонии общего режима ближайшие 4 года.
Гособвинитель по делу Дмитрий Сухарев в разговоре с журналистами отметил, что просил для подсудимых аналогичные сроки. «Приговор является законным, обоснованным и справедливым. То наказание, которое назначено, соразмерно содеянному», — сказал он.