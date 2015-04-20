Валерий Гергиев: Прививание любви к классике встречает сопротивление

— Меня волнует эта проблема, и не потому, что я музыкант, а потому, что я — россиянин. Я учился в общеобразовательной школе Владикавказа, и мы десятилетними мальчуганами пели в детском хоре. И пели не только в школе, но еще и в филармонии. Я очень хорошо помню, как тогдашний ее главный дирижер исполнял вместе с нами ораторию современного живущего композитора. Мы «ля-ля-ля» не пели, там были достаточно серьезные задачи. Это никому не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Но мы жили в стране, где тогда еще одновременно творил Шостакович. Выходили с концертами едва ли не каждый день или Ойстрах, или Рихтер, или Коган, или Ростропович. Я застал ту систему образования.