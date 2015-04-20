Валерий Гергиев: Прививание любви к классике встречает сопротивление

Что в этот раз нового в программе фестиваля?
— В прошлый раз программа была более изнурительной: мы шли от Калининграда в Мурманск, а потом до Владивостока и Хабаровска. В этом году наше путешествие скромнее, но все равно масштабное — 26 регионов. Сейчас программа больше подчинена главному творческому импульсу — это юбилей Чайковского. В этот раз также учтены возможности молодых артистов, которые скорей всего будут себя пробовать в качестве соискателей главных наград конкурса Петра Ильича Чайковского.
По какому принципу вы составляете программу фестиваля: список городов, куда приедет оркестр и, соответственно, как выбираете музыку, которую будете играть?
— В этот раз мы гораздо позже определились с маршрутом, чем обычно. Предложения всегда шли из многих регионов.
Что касается музыки, то мы стараемся не повторяться. В этот раз будет концерт Брамса, четвертая симфония Чайковского, мы сыграем Дебюсси «Послеполуденный отдых фавна» и, может быть, что-нибудь на бис. Я заинтересован в том, чтобы вы услышали оркестр, который будет в этот раз во всей красе. Дебюсси, Стравинский, Вагнер, Чайковский, Прокофьев — мы играем очень много разной музыки. В этом фестивале мы сыграем шесть симфоний Чайковского, но никогда все в одном городе. Сегодня — четвертая, в Перми была шестая, три дня назад — пятая, в Москве играли вторую. Будут военные симфонии Прокофьева, Шостаковича в честь 70-летия Победы.
Как вы оцениваете доступность классической музыки в наше время для молодежи и семей среднего достатка? Например, на тюменский концерт в этом году билеты стоят от 1500 до 7500 тысяч рублей.
— Я считаю, что в России с этим в целом дела должны обстоять неплохо. Я вижу очень много молодых людей на наших концертах, а поскольку мы проехали 10 регионов уже можно говорить о каких-то впечатлениях. Если говорить только о Санкт-Петербурге и публике Мариинского театра, то там проводятся акции мероприятия — ситуация очень обнадеживает. Действует громадное количество специальных детских программ, юношеских. Наши администраторы несколько лет говорят, что мы стабильно сохраняем хороший баланс между разными поколениями, и все равно основным нашим зрителем сегодня является студент. Мы просто не можем жаловаться на невнимание молодежи.
Вы как один из самых знаменитых музыкантов, принимали участие в составлении школьных программ по музыке? Как вы считаете, должны ли прививать эти уроки любовь к классической музыке или же учить хоровому пению таких песен как «Вместе весело шагать по просторам…»?
— Меня волнует эта проблема, и не потому, что я музыкант, а потому, что я — россиянин. Я учился в общеобразовательной школе Владикавказа, и мы десятилетними мальчуганами пели в детском хоре. И пели не только в школе, но еще и в филармонии. Я очень хорошо помню, как тогдашний ее главный дирижер исполнял вместе с нами ораторию современного живущего композитора. Мы «ля-ля-ля» не пели, там были достаточно серьезные задачи. Это никому не казалось чем-то из ряда вон выходящим. Но мы жили в стране, где тогда еще одновременно творил Шостакович. Выходили с концертами едва ли не каждый день или Ойстрах, или Рихтер, или Коган, или Ростропович. Я застал ту систему образования.
Сейчас совершенно другая ситуация — дети сидят за партами и поют песни под музыку из магнитофона.
— Может быть, но не везде. Время от времени я говорю о проблеме и на Совете по культуре, и на расширенных заседаниях Госсовета, где я губернатор, конечно, говорил об этом и с министром, заместителями. Я думаю, что этот вопрос более всего сейчас зависит от позиции вице-премьера Ольги Голодец, которая может давать определенные предложения и направлять действия одного и другого министерств. Прививание любви к классике встречает определенное сопротивление.
На самом деле, этот вопрос волнует многих. Денис Мацуев, например, заинтересован в этом. Но изменить ситуацию не так-то просто. Есть поддержка со стороны президента. Он решительно поддержал идею создания сводного детского хора России, и моментально этот проект пошел вперед. Сначала коллектив продемонстрировал свои способности в новом Мариинском театре, а потом — на закрытии Олимпиады в Сочи. Но это сводный хор на всю страну. А чтобы каждый регион выставил свой — вот задача. Тут надо работать и министерству культуры, и министерству просвещения, и не только федеральным органам власти, но и региональным тоже. Мы вот уже сегодня провели один концерт в Президентском кадетском училище.