Ученики тюменских школ станут Хранителями воды

Принять участие в проекте может любая школа. Специальной подготовки учителей для этого не требуется. Сразу после онлайн регистрации на сайте проекта (хранителиводы.рф) педагог получает доступ к подробным методическим материалам. Они включают видео-обращение Министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, познавательный фильм и красочную презентацию о том, как простые шаги позволяют сохранять водные ресурсы. В конце урока ученики изготовят своими руками карманную книжку с простыми практическими советами о том, как стать Хранителем воды. Официальная страница проекта — хранителиводы.рф.