Ученики тюменских школ станут Хранителями воды

Двести тысяч российских школьников станут Хранителями воды, среди них и ученики тюменских школ.
Тюменские школьники примут участие во всероссийском образовательном проекте. На следующей неделе в областном центре состоится общегородской эко-урок «Хранители воды», проводимый в рамках Федеральной целевой программы «Вода России». Партнером этого проекта выступает ГК «Росводоканал» (в которую входит ООО «Тюмень Водоканал»).
«Водный» урок рассчитан на учащихся 2–9 классов. По данным Министерства природных ресурсов, в «Хранителях воды» примут участие около 3000 школ страны. Всего о защите водных объектов и бережному отношению к воде узнают около 200 000 учеников.
Принять участие в проекте может любая школа. Специальной подготовки учителей для этого не требуется. Сразу после онлайн регистрации на сайте проекта (хранителиводы.рф) педагог получает доступ к подробным методическим материалам. Они включают видео-обращение Министра природных ресурсов и экологии Сергея Донского, познавательный фильм и красочную презентацию о том, как простые шаги позволяют сохранять водные ресурсы. В конце урока ученики изготовят своими руками карманную книжку с простыми практическими советами о том, как стать Хранителем воды. Официальная страница проекта — хранителиводы.рф.
Все школы-участники будут отмечены на всероссийской онлайн-карте проекта. Также школы, предоставившие фотоотчёт с эко-урока, получат сертификаты участников проекта и благодарственные письма. Лучшие фотографии попадут в федеральный онлайн-альбом.
«Формирование экологической культуры — важнейшая задача, неоднократно сформулированная первыми лицами государства. Бережное отношение к воде должно стать правилом хорошего тона. Потребление воды в России и мире постоянно растет, с каждым годом дефицит этого ресурса становится все более ощутимым. Дети должны хорошо знать, откуда и как вода попадает в их квартиры. „Хранители Воды“ помогут им в этом», — заявил Виктор Благовещенский, генеральный директор ООО УК «Росводоканал».
В рамках проводимого открытого урока, ГК «Росводоканал» представит школьникам 3D-графику «Путь воды». На ней в объемных картинках изображен процесс водоснабжения и водоотведения. Ребята смогут разглядеть во всех подробностях все объекты водоканала, понять, откуда берется вода и как очищаются канализационные стоки.
В школах города большое внимание уделяется внеурочной деятельности и всестороннему развитию ребенка. Мы с удовольствием откликнулись на проведение в тюменских школах общегородского эко-урока «Хранители воды». Сегодня очень важно воспитать в подрастающем поколении бережное отношение к воде», — рассказывает директор департамента образования Администрации города Тюмени Андрей Степанов.
В часть тюменских школ отправятся представители совета молодых специалистов тюменского водоканала, они ответят на вопросы школьников о том, как устроена система городского водоснабжения и водоотведения. Своё участие в мероприятии подтвердил Николай Романов, заместитель председателя Тюменской городской Думы, который также приедет в одну из городских школ, чтобы пообщаться с юными тюменцами.