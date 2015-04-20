Тюменцы перенесутся в довоенный парк отдыха и «паровоз-баню»

Выставка расскажет о жизни Тюмени и области в предвоенное время и в годы войны. Посетители увидят, как был устроен быт жителей города, как трудились, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, узнают о судьбах тюменцев и детей, эвакуированных со всей страны, сообщает пресс-служба музейного комплекса.