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Тюменцы перенесутся в довоенный парк отдыха и «паровоз-баню»

20 апреля 2015, 16:22
Масштабный интерактивный проект «Война — Тюмень — Великая Победа!» откроется в музее «Городская Дума» 8 мая. К знаменательной дате — 70-летию Победы — подготовят необычные и захватывающие инсталляции.
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Тюмень

Масштабный интерактивный проект «Война — Тюмень — Великая Победа!» откроется в музее «Городская Дума» 8 мая. К 70-летию Победы подготовят необычные и захватывающие инсталляции.

Выставка расскажет о жизни Тюмени и области в предвоенное время и в годы войны. Посетители увидят, как был устроен быт жителей города, как трудились, чтобы обеспечить фронт всем необходимым, узнают о судьбах тюменцев и детей, эвакуированных со всей страны, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

Тюмень довоенных и военных лет согласно проекту оживет благодаря декорациям довоенного тюменского парка отдыха; инсталляциям, воссоздающим комнату отдыха «паровоза-бани», операционную тюменского госпиталя, интерьер жилой комнаты тюменской семьи в период войны; звуковых эффектов.

Помимо экспонатов из фондов Музейного комплекса им. И. Я. Словцова, количество которых составит не менее 400 единиц (фотографии, документы, фронтовые письма, подлинные награды), в экспозиции будут представлены предметы, переданные участниками музейной акции «Участвуй в создании музейной экспозиции «Война — Тюмень — Победа!».

Выставка откроется 8 мая в музее «Городская Дума» по адресу: г. Тюмень, ул. Ленина, 2. Без возрастных ограничений.

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