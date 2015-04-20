Тюменцев ждут на встречу с известным российским фотохудожником

«Я стараюсь в простых вещах увидеть и раскрыть — пусть маленькую — тайну жизни. Исповедую фотографию, неброскую внешне, и называю ее „тихая фотография“. Но такая фотография может передавать совсем не тихие состояния и процессы», — говорит он.