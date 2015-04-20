Тюменцев ждут на встречу с известным российским фотохудожником

Павел Кривцов — один из лучших фотохудожников России, фотограф-философ. Был ведущим фотографом таких известных изданий, как «Советская Россия», «Огонек», «Слово». В настоящее время Кривцов — свободный художник, занимается реализацией своих авторских творческих проектов.
«Я стараюсь в простых вещах увидеть и раскрыть — пусть маленькую — тайну жизни. Исповедую фотографию, неброскую внешне, и называю ее „тихая фотография“. Но такая фотография может передавать совсем не тихие состояния и процессы», — говорит он.
Кривцов — автор пяти уникальных фотоальбомов: «Русский человек. Век XX», «Ангел вострубил», «Светопись Святого Белогорья», «За трудовую доблесть», «Святая Русь».
Награжден золотыми медалями «Интерпрессфото». Обладатель престижных международных фотографических призов — «Золотой глаз», «World Press Foto». Лауреат премии Союза журналистов СССР, носит звание «Мастер международной фотографии».
Мероприятие организовано Институтом филологии и журналистики в рамках фестиваля"Всемирный день книги-2015»