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Тюменцев ждут на встречу с известным российским фотохудожником

20 апреля 2015, 17:13
Встреча с фотохудожником и книжником Павлом Кривцовым (Москва) «Второй фотографии не будет» состоится в ТюмГУ 21 апреля. Мероприятие пройдет в Губернаторском зале Информационно-библиотечного центра (ул. Семакова, 18). Начало в 11:30.
Сюжет
Тюмень

Павел Кривцов — один из лучших фотохудожников России, фотограф-философ. Был ведущим фотографом таких известных изданий, как «Советская Россия», «Огонек», «Слово». В настоящее время Кривцов — свободный художник, занимается реализацией своих авторских творческих проектов.

«Я стараюсь в простых вещах увидеть и раскрыть — пусть маленькую — тайну жизни. Исповедую фотографию, неброскую внешне, и называю ее „тихая фотография“. Но такая фотография может передавать совсем не тихие состояния и процессы», — говорит он.

Кривцов — автор пяти уникальных фотоальбомов: «Русский человек. Век XX», «Ангел вострубил», «Светопись Святого Белогорья», «За трудовую доблесть», «Святая Русь».

Награжден золотыми медалями «Интерпрессфото». Обладатель престижных международных фотографических призов — «Золотой глаз», «World Press Foto». Лауреат премии Союза журналистов СССР, носит звание «Мастер международной фотографии».

Мероприятие организовано Институтом филологии и журналистики в рамках фестиваля"Всемирный день книги-2015»

#Новости#Фотография#ТюмГУ#Тюмень#Ирина#Культура
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