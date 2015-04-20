Симфонический оркестр Гергиева: тюменцы хлопали стоя

В Тюменской филармонии был почти аншлаг: сотни тюменцев пришли на концерт. Выступление музыкантов длилось три часа, но время пролетело быстро. Каждое исполнение слушатели купали в долгих аплодисментах. Володин удивил публику своей эмоциональностью: будто бы перенимая настроение музыки, он то с силой давил пальцами на клавиши инструмента, то с нежностью едва касался. Поразила и атмосфера в зале, а также культура зрителей: в секундных перерывах между частями стояла полная тишина. В конце выступления тюменцы встали и хлопали музыкантам, из зала слышался свист и крики «Браво!».