Симфонический оркестр Гергиева: тюменцы хлопали стоя

Московский Пасхальный фестиваль открылся 12 апреля в Московской консерватории. Он продлится около месяца и побывает в двадцати семи городах России, музыканты дадут больше сорока пяти концертов. В фестивале приняли участие более двадцати творческих коллективов не только России, но и заграничных стран, таких как Швеция, Болгария, Грузия, Сербия.
В программе Симфонического оркестра — шесть симфоний Чайковского (в Тюмени музыканты сыграли четвертую), «Послеполуденный отдых фавна» Дебюсси и Второй фортепианный концерт Брамса с участием пианиста Алексея Володина.
В Тюмень фестиваль приехал из Екатеринбурга, а еще до этого побывал в 11 городах России: Смоленске, Владимире, Рыбинске и так далее. Следующий город, который примет музыкантов — Омск.
В воскресенье утром «Страдивари-ансамбль» Мариинского театра под дирижерством Гергиева дал благотворительный концерт Тюменскому президентскому кадетскому училищу к 70-летию Великой Победы. Позже музыканты также сыграют для ветеранов Великой Отечественной войны в Воронеже и в оренбургском доме офицеров.
В Тюменской филармонии был почти аншлаг: сотни тюменцев пришли на концерт. Выступление музыкантов длилось три часа, но время пролетело быстро. Каждое исполнение слушатели купали в долгих аплодисментах. Володин удивил публику своей эмоциональностью: будто бы перенимая настроение музыки, он то с силой давил пальцами на клавиши инструмента, то с нежностью едва касался. Поразила и атмосфера в зале, а также культура зрителей: в секундных перерывах между частями стояла полная тишина. В конце выступления тюменцы встали и хлопали музыкантам, из зала слышался свист и крики «Браво!».
Катя Шимпф