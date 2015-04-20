Полиция Тюмени начала год с неплохих показателей

Начальник УМВД по г. Тюмени рассказал также, что в ближайшее время планируется спешивать часть экипажей полиции, которые раньше патрулировали районы города на автомобиле. Предполагается, что это позволит правоохранителям охватить больше проблемных секторов: дворовые территории в спальных районах, частный сектор на окраинах города. Интерес к коттеджам и дачам неслучаен: полиция прогнозирует рост числа зарегистрированных краж в ближайшее время. Так, в правоохранительные органы обратятся тюменцы, которые с осени не были у себя на участках, а приехав весной, обнаружили пропажу каких-либо вещей. Кроме того, полицейские будут выявлять граждан, которые незаконно поселились на чужой даче.