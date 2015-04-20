Полиция Тюмени начала год с неплохих показателей. Снизилось число совершенных преступлений в целом, убийств и грабежей — в частности. По сравнению с прошлым годом правоохранители выявили больше наркопреступлений, улучшилась и раскрываемость.
Конкретные цифры на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности полиции за первый квартал 2015 года, озвучил начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков. Он рассказал, что с 1 января по 31 марта на территории города было зарегистрировано более 4,2 тысяч преступлений. Это почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на 44% снизилось число зарегистрированных умышленных убийств, а грабежей — на 16%.
Меньше зафиксировано и случаев мошенничества — 478 против 576 в первом квартале прошлого года, однако, как считает Геннадий Пеньков, радоваться рано: тюменцы, главным образом — пожилые, по-прежнему попадаются на удочку аферистов. При этом любители легких денег осваивают все новые формы обманных путей их получения. Жертвами мошенников все чаще становятся владельцы банковских карт и те, кто привык делать покупки в интернете. В этом году из 478 преступлений раскрыто 142.
На 80% больше выявлено наркопреступлений. Такой рост показателей связан с тем, что полиция активно работает в данном направлении. Сотрудниками УМВД по г. Тюмени изъято из незаконного оборота около килограмма наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, раскрыто 269 наркопреступлений, выявлено пять наркопритонов.
«Положительные результаты достигнуты нарядами комплексных сил полиции в раскрытии преступлений, совершенных в общественных местах, в том числе и на улицах города. Данный показатель составил 280 преступлений, что на 42,1 % больше, чем в первом квартале 2014 года», — отметил Геннадий Пеньков.
По его словам, значительную помощь сотрудникам полиции в раскрытии подобных преступлений оказывают казаки, народные дружинники, а также сотрудники частных охранных предприятий.
Начальник УМВД по г. Тюмени рассказал также, что в ближайшее время планируется спешивать часть экипажей полиции, которые раньше патрулировали районы города на автомобиле. Предполагается, что это позволит правоохранителям охватить больше проблемных секторов: дворовые территории в спальных районах, частный сектор на окраинах города. Интерес к коттеджам и дачам неслучаен: полиция прогнозирует рост числа зарегистрированных краж в ближайшее время. Так, в правоохранительные органы обратятся тюменцы, которые с осени не были у себя на участках, а приехав весной, обнаружили пропажу каких-либо вещей. Кроме того, полицейские будут выявлять граждан, которые незаконно поселились на чужой даче.