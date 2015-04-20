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Домработница потратила украденные деньги на алкоголь

20 апреля 2015, 12:26
Сотрудники тюменской полиции рекомендуют проявлять бдительность, нанимая людей для работы по дому. Не стоит демонстрировать им ценные вещи или оставлять без присмотра. На днях полицейские раскрыли кражу из частного дома — оказалось, что деньги у хозяйки забрала женщина, приходившая прибираться.
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Тюмень

Сотрудники тюменской полиции рекомендуют проявлять бдительность, нанимая людей для работы по дому. Не стоит демонстрировать им ценные вещи или оставлять без присмотра. На днях полицейские раскрыли кражу из частного дома — оказалось, что деньги у хозяйки забрала женщина, приходившая прибираться.

В минувшие выходные в отдел полиции № 6 обратилась тюменка, из частного дома которой пропали деньги — 6 тысяч рублей. Дверь и окна не были взломаны, но и заподозрить кого-то из тех, кто бывал в доме, женщина не могла.

Сотрудники полиции провели ряд оперативных мероприятий и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя тюменка, которая подрабатывала в доме у потерпевшей. Домработница заметила, где хозяйка дома хранит деньги и, когда женщины не было дома, похитила их. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, к моменту задержания подозреваемая уже успела приобрести на похищенные средства алкогольные напитки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

#Новости#Кражи#Тюмень#Таня#Происшествия
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