Домработница потратила украденные деньги на алкоголь

Сотрудники полиции провели ряд оперативных мероприятий и установили личность подозреваемой. Ею оказалась 38-летняя тюменка, которая подрабатывала в доме у потерпевшей. Домработница заметила, где хозяйка дома хранит деньги и, когда женщины не было дома, похитила их. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени, к моменту задержания подозреваемая уже успела приобрести на похищенные средства алкогольные напитки.