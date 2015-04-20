Часто болеет ребенок? Поможет «Родник»

«Путевки для детей инвалидов распределяются через уполномоченные организации — комплексные центры соцобслуживания в муниципалитетах. Стоимость реабилитационной бюджетной путевки для родителей составляет 15%, остальные 85% платит областной бюджет. Это примерно 15 тысяч рублей по уходу, ребенок без ухода — 7 тысяч рублей. 21 день ребенок проходит комплексную реабилитацию — это и медицинские услуги, и педагогика, и образование, кроме того у нас есть кружки различных направлений», — добавила Елена Шмакова. Направление социально-трудовой реабилитации — это и рисование по ткани, и мокрое валяние, шитье мягких игрушек, ниткография, керамика, деревообработка, гончарное дело, изостудия, папье-маше, макаронография.