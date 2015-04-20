Часто болеет ребенок? Поможет «Родник»

Специализированные трехколесные велосипеды — совсем недавнее приобретение центра, но уже пользующееся большой популярностью. Такое устройство — это оптимальный вариант физического развития детей с ДЦП, а также при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата. Работа на велосипеде помогает укрепить мышечный корсет и разработать контрактуру. Как отмечают специалисты, эффект виден в течение 10 процедур.
Тренажер «Мотомед» также предназначен для больных с нарушением опорно-двигательного аппарата. Благодаря этому тренажеру уменьшается тугоподвижность суставов, восстанавливается кровообращение, исчезает мышечная скованность. У «Мотомеда» также же есть приятная особенность, — для того, чтобы ребенку не было скучно вращать без конца педали, на мониторе можно выбрать различные программы и развлекательные игры, суть которых напрямую связана с движениями ног. То есть изначально малыш заинтересован крутить педали.
Плавание — это один из основных направлений реабилитации для детей с ограниченными возможностями. В бассейне спортивно-оздоровительного корпуса установлен специальный гидроподъемник для неходящих детей. Многие из них именно здесь научились плавать, ведь в воде намного легче делать движения, чем на суше.
Спелеоклиматическая камера, попросту соляная пещера, — специальное лечебное помещение облицовочное солеблоками морских отложений. Посещение таких процедур полезно при бронхиальное астме, хроническом бронхите, аллергическом дерматите, вегетососудистой дисфункции, синдроме хронической усталости.
В центре используют множество видов массажа, среди них акварелакс, бесконтактная гидромассажная ванна, душ Шарко и другие.
Аппарат высокотоновой терапии HI-TOP применяется для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, а также в спортивной медицине, неврологии, травматологии, дерматологии, гинекологии и урологии, психиатрии. «Мы начали использовать этот аппарат для лечения детей с церебральным параличом. В работе применяется также и музыкотерапия, ребенок слушает специально подобранную музыку, которая его расслабляет и успокаивает», — рассказала врач-физиотерапевт Ольга Решетова.
Высокоэффективный лечебный аппарат «Полярис» с помощью низкоамплитудного электрического тока лечит различные заболевания центральной и периферической нервной системы. «У ребенка даже в процессе лечения видно улучшение нейродинамики, он начинает интересоваться окружающим миром, использует новые слова, проявляет интерес. В процессе лечения мы все отмечаем, как ребенок понимает и воспринимает нашу речь, а это очень важно для последующей работы с логопедом», — отметила Ольга Решетова.
При нарушении слуха и зрения используют транскраниальную магнитотерапию. Она стимулирует речевой центр, у ребенка появляются новые звуки, слова. А еще эта методика хороша для часто болеющих детей, так как способствует развитию иммунитета.
Областной реабилитационный центр «Родник» рассчитан на 200 человек, с учетом 50 человек сопровождающих для детей с ограниченными возможностями. То есть в каждый заезд прибывает около 150–130 детей. По словам главного врача Елены Шмаковой, в центре практикуют несколько направлений реабилитации: социокультурная, психолого-педагогическая, коррекционно-развивающая помощь детям с речевой патологией, трудовая и медицинская реабилитация.
«Путевки для детей инвалидов распределяются через уполномоченные организации — комплексные центры соцобслуживания в муниципалитетах. Стоимость реабилитационной бюджетной путевки для родителей составляет 15%, остальные 85% платит областной бюджет. Это примерно 15 тысяч рублей по уходу, ребенок без ухода — 7 тысяч рублей. 21 день ребенок проходит комплексную реабилитацию — это и медицинские услуги, и педагогика, и образование, кроме того у нас есть кружки различных направлений», — добавила Елена Шмакова. Направление социально-трудовой реабилитации — это и рисование по ткани, и мокрое валяние, шитье мягких игрушек, ниткография, керамика, деревообработка, гончарное дело, изостудия, папье-маше, макаронография.
Подлечить свое здоровье могут приехать и дети, которые часто простужаются и болеют. Для этого необходимо обратиться к педиатру, который и даст направление. Областной реабилитационный центр «Родник» находится в п. Верхний Бор, 9 км Салаирского тракта. Более подробную информацию можно получить на сайте центра.
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