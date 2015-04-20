66 возгораний за выходные — дачники жгут траву

«Мы заблаговременно, как только появилась возможность, разделили поля на участки, провели их опашку. Во время отжига обеспечили дежурство тракторов с бороной и бочкой воды, дежурство людей по периметру, с подветренной стороны поджигали, а в конце поля встречали огонь. Убедились, что если все четко организовать, то работать в соответствии с регламентом рекомендованным областным департаментом лесного хозяйства»,- рассказал Леонид Сауков и добавил, что на некоторых полях можно проводить неглубокую вспашку, порядка 8–10 см, что уже формирует разделительную полосу.