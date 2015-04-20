66 возгораний за выходные — дачники жгут траву

Сельскохозяйственный пал травы тюменские аграрии проводят ежегодно. Это сезонная работа из ряда подготовки к посевной. Губернатор области Владимир Якушев потребовал от глав муниципалитетов обеспечить жесткий контроль за проведением сельхозпалов. А вот частники, которые жгут мусор и траву на своих участках не по правилам, могут утроить пожар — с ними тоже нужно вести работу.
За прошедшие выходные зарегистрировано 66 возгораний на частных подворьях, причиной которых стало сжигание травы и мусора на огородах и возле двора гражданами. На заседании антикризисного штаба 20 апреля прозвучал вопрос о необходимости усиления разъяснительной работы с владельцами личных подворий и садовых участков. Она кстати ведется ежегодно.
Сельскохозяйственные предприятия тем временем проводят активную подготовку к плановому сжиганию пожнивных остатков и стерни на полях, сообщает пресс-служба главы региона. В соответствии с регламентом они обязаны разделить поля на небольшие участки и опахать их, создав таким образом, разделительную полосу, чтобы не допустить риска перехода огня.
Всего крестьянам предстоит вспахать для этих целей 14 тысяч км минерализованных полос. За прошедшие выходные выполнено чуть более 50 км. Как рассказал на заседании замгубернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов успешно начал проведение сельхозпалов Упоровский район.
Глава муниципалитета Леонид Сауков поделился опытом с коллегами и отметил, что если выполнять все требования предписанные регламентом, то можно эффективно контролировать плановый отжиг на полях и не допустить риска перехода огня.
«Мы заблаговременно, как только появилась возможность, разделили поля на участки, провели их опашку. Во время отжига обеспечили дежурство тракторов с бороной и бочкой воды, дежурство людей по периметру, с подветренной стороны поджигали, а в конце поля встречали огонь. Убедились, что если все четко организовать, то работать в соответствии с регламентом рекомендованным областным департаментом лесного хозяйства»,- рассказал Леонид Сауков и добавил, что на некоторых полях можно проводить неглубокую вспашку, порядка 8–10 см, что уже формирует разделительную полосу.
«Любой процесс, если он контролируемый и все к нему ответственно относятся, можно провести и получить нужный эффект: не сжечь леса и выполнить все необходимые сельскохозяйственные работы, успешно подготовится к посевной. Действовать нужно с умом и организованно, и все получится. И такой положительный пример, как видим, уже есть»,- высказал свою позицию глава региона.
Добавим, что в области пока не случилось сильных лесных пожаров, но специалисты предрекают их возможное появление.