В многоэтажке на Гольцова произошел пожар

Пожар в доме № 22 по улице В. Гольцова произошел около 18.00. Как сообщают очевидцы произошедшего, на место происшествия приехали порядка десяти специальных машин, в том числе, пожарная автолестница. С ее помощью огнеборцы смогли подняться к горящей квартире, распложенной на седьмом этаже. К горящему дому подъезжала и машина скорой помощи, однако о пострадавших свидетели пожара не сообщают. Пользователи социальных сетей лишь отмечают, что хозяина горящей квартиры не было дома.