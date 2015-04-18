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В многоэтажке на Гольцова произошел пожар

18 апреля 2015, 20:24
В многоэтажном доме, расположенном на улице В. Гольцова в Тюмени, произошел пожар. Судя по фотографиям, выложенным в социальных сетях очевидцами происшествия, горела квартира на седьмом этаже.
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Тюмень

В многоэтажном доме, расположенном на улице В. Гольцова в Тюмени, произошел пожар. Судя по фотографиям, выложенным в социальных сетях очевидцами происшествия, горела квартира на седьмом этаже.

Пожар в доме № 22 по улице В. Гольцова произошел около 18.00. Как сообщают очевидцы произошедшего, на место происшествия приехали порядка десяти специальных машин, в том числе, пожарная автолестница. С ее помощью огнеборцы смогли подняться к горящей квартире, распложенной на седьмом этаже. К горящему дому подъезжала и машина скорой помощи, однако о пострадавших свидетели пожара не сообщают. Пользователи социальных сетей лишь отмечают, что хозяина горящей квартиры не было дома.

Причину пожара и причиненный им ущерб предстоит выяснить дознавателям.

Отметим, что это уже второй за последнее время пожар в доме № 22 по улице Гольцова. В ночь на 4 апреля с другой стороны того же здания горел балкон.

Фотографии пользователей социальной сети «ВКонтакте»

#Новости#Пожары#Тюмень#Таня#Происшествия
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