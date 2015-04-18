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Март 2015 года стал самым теплым на планете за 136 лет

18 апреля 2015, 12:43
Средняя температура на планете в марте этого года была самой высокой с 1880 года, говорится в докладе Национального управления океанических и атмосферных исследований США, распространенном в пятницу.

«Это стало новым рекордом по температуре в марте за период с 1880 по 2015 год. Таким образом, прежний рекорд, установленный в 2010 году, побит на 0,05 градуса по Цельсию», — отмечается в документе.

В марте этого года средняя температура на планете составила 13,6 градуса. Это на 1,5 градуса больше, чем средние показатели по XX веку, отмечает агентство Associated Press.

Кроме того, по данным управления, в течение первых трех месяцев текущего года средняя температура на планете составляла 13,1 градуса, что является наивысшим показателем за данный период с момента начала наблюдений в 1880 году. Прежний рекорд был установлен в 2002 году.

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