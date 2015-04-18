Концерт под окнами: сотрудники полиции поздравили ветерана

«Поздравить Елену Дмитриевну собрались соседи, ветераны, ее друзья, руководители Госавтоинспекции области и полка ДПС ГИБДД. Все было просто, трогательно и очень по-доброму. Виновница торжества смотрела на действо с балкона и не уставала благодарить всех, кто пришел ее поздравить. Дети, участвующие в концерте и смотревшие его, молодые сотрудники полиции получили настоящий урок патриотизма и доброты. В конце мероприятия в небо прямо у балкона Елены Дмитриевны взмыли белые шары с российским триколором», — отметили в ГИБДД Тюменской области.