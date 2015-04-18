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Концерт под окнами: сотрудники полиции поздравили ветерана

18 апреля 2015, 10:56
Накануне, 17 апреля, отмечался День ветеранов органов внутренних дел. Сотрудники полиции организовали концерт для ветерана Великой Отечественной войны и тюменской милиции Елены Дмитриевны Ковязиной прямо у нее во дворе, под балконом, потому что из дома пожилая женщина выходить не может.
Сюжет
Полиция

Ветерана Госавтоинспекции поздравили инспекторы из мотовзвода полка ДПС на мотоциклах БМВ, юные инспекторы движения из школы № 57. Ребята из клуба «Контакт» танцевали фронтовой вальс в военных костюмах, сотрудницы культурного центра УМВД России по Тюменской области исполнили «Песню фронтовой медсестры».

«Поздравить Елену Дмитриевну собрались соседи, ветераны, ее друзья, руководители Госавтоинспекции области и полка ДПС ГИБДД. Все было просто, трогательно и очень по-доброму. Виновница торжества смотрела на действо с балкона и не уставала благодарить всех, кто пришел ее поздравить. Дети, участвующие в концерте и смотревшие его, молодые сотрудники полиции получили настоящий урок патриотизма и доброты. В конце мероприятия в небо прямо у балкона Елены Дмитриевны взмыли белые шары с российским триколором», — отметили в ГИБДД Тюменской области.

Фото ГИБДД Тюменской области

Видео Евгения Потрепалова

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