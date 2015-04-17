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Юных рукопашников ждет «Призыв» в Тюмени

17 апреля 2015, 13:14
В воскресенье, 19 апреля, в Тюмени состоится открытие XV городского турнира по армейскому рукопашному бою «Призыв — 2015». Соревнования пройдут в ДЮСШ «Водник» (ул. Судоремонтная, 2а). В нем примут участие около 200 юных бойцов в возрасте от 10 до 15 лет.
Сюжет
Дети

Как сообщает пресс-служба Департамента по спорту и молодежной политики Тюмени, от областной столицы в этом турнире будут выступать воспитанники детско — юношеских центров «Град», «Фортуна», «Клуба Детского Творчества им. А. М. Кижеватова» (команда «Кречет»), детско-юношеской спортивной школы «Водник», и других учреждений. Также ожидается участие спортсменов из сел Казанка и Успенка, Тобольска, а также из г. Талица Свердловской области.

Поединки будут проходить в нескольких весовых и трех возрастных категориях. Самые юные участники, 10–11 лет, будут биться в категориях от 30 до 45 килограммов, в возрастной группе 12–13 лет — от 36 до свыше 60 килограммов. Старшие участники, 14–15 лет, будут бороться в категориях до свыше 70 килограммов.

#Новости#Армейский рукопашный бой#Дети#Соревнования#Алексей#Спорт
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