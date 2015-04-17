Юных рукопашников ждет «Призыв» в Тюмени

Как сообщает пресс-служба Департамента по спорту и молодежной политики Тюмени, от областной столицы в этом турнире будут выступать воспитанники детско — юношеских центров «Град», «Фортуна», «Клуба Детского Творчества им. А. М. Кижеватова» (команда «Кречет»), детско-юношеской спортивной школы «Водник», и других учреждений. Также ожидается участие спортсменов из сел Казанка и Успенка, Тобольска, а также из г. Талица Свердловской области.