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В Тюмени состоится историческое событие в российском каратэ

17 апреля 2015, 09:07
С 17 по 20 апреля 2015 года в Тюмени состоится «Первый Всероссийский образовательный форум студенческого каратэ» и Всероссийские соревнования по каратэ среди студентов. В мероприятии примут участие студены из 53 российских ВУЗов.
Сюжет
Тюмень

В программе мероприятия: семинар для российских судей от члена судейского комитета Всемирной федерации каратэ Зитуни Митьют (ОАЭ), обучающие мастер-классы и семинары по информационному продвижению, организации соревнований по каратэ, отбор на Чемпионат Европы по каратэ среди студентов.

Цель форума — развитие потенциала российских спортсменов, тренеров и судей по каратэ а также повышение знаний в сфере организации и информационного продвижении соревнований по каратэ.

Экспертами образовательной части форума выступят :

Мария Бабина директор NET & HOOKS Digital agency

Егор Губин начальник отдела методологии бизнес-процессов ОАО «Запсибкомбанк

«Первый Всероссийский образовательный форум студенческого каратэ — это новый формат коммуникации и обмена знаниями в российском каратэ, я надеюсь, что это мероприятие послужит новым толчком к развитию, которое сегодня очень необходим всем тем, кто занимается развитием каратэ в России», — прокомментировал президент Студенческого союза каратэ России Андрей Потапов.

Мероприятие состоится на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская ребячка».

#Новости#Соревнования#Тюмень#Каратэ#Женя#Спорт
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