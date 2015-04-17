В Тюмени состоится историческое событие в российском каратэ

«Первый Всероссийский образовательный форум студенческого каратэ — это новый формат коммуникации и обмена знаниями в российском каратэ, я надеюсь, что это мероприятие послужит новым толчком к развитию, которое сегодня очень необходим всем тем, кто занимается развитием каратэ в России», — прокомментировал президент Студенческого союза каратэ России Андрей Потапов.