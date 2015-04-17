В Тюмени состоится историческое событие в российском каратэ

В программе мероприятия: семинар для российских судей от члена судейского комитета Всемирной федерации каратэ Зитуни Митьют (ОАЭ), обучающие мастер-классы и семинары по информационному продвижению, организации соревнований по каратэ, отбор на Чемпионат Европы по каратэ среди студентов.
Цель форума — развитие потенциала российских спортсменов, тренеров и судей по каратэ а также повышение знаний в сфере организации и информационного продвижении соревнований по каратэ.
Экспертами образовательной части форума выступят :
Мария Бабина директор NET & HOOKS Digital agency
Егор Губин начальник отдела методологии бизнес-процессов ОАО «Запсибкомбанк
«Первый Всероссийский образовательный форум студенческого каратэ — это новый формат коммуникации и обмена знаниями в российском каратэ, я надеюсь, что это мероприятие послужит новым толчком к развитию, которое сегодня очень необходим всем тем, кто занимается развитием каратэ в России», — прокомментировал президент Студенческого союза каратэ России Андрей Потапов.
Мероприятие состоится на базе филиала АНО ОДООЦ «Ребячья республика» «Олимпийская ребячка».