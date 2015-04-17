nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени пройдет «флэшмоб» с обливанием холодной водой

17 апреля 2015, 11:54
«Флэшмоб» с обливанием холодной водой пройдет в Тюмени 18 апреля. Он приурочен к празднованию Тайского Нового года (Сонгкрана).
Сюжет
Тюмень

Мероприятие организовала Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Тюменской области при поддержке группы SPA-центров Thai Lotus.

В дни празднования Сонгкрана тайцы, прихватив с собой пару ведер воды, выходят на улицу и со словами «Sawasdee pi mai!» («С Новым годом!») обливают всех, кого встретят, водой и посыпают тальком.

Тайцы, проживающие в нашем городе, последуют этой традиции. Конечно, погодные условия тайского и сибирского апреля кардинально отличаются, но 15 тюменцев готовы к испытанию холодной апрельской водой, сообщают организаторы.

Всех горожан приглашают присоединиться к «флэшмобу». Самым смелым — тем, кто впервые попробует себя в роли моржа, — организаторы подарят сертификат на целебный массаж в Thai Lotus.

«Флешмоб» пройдет 18 апреля в 12 часов по адресу: Тюмень, ул. Малыгина, 86, к.1.

Регистрация на мероприятие обязательна. Заявку на регистрацию Вы можете отправить по адресу [email protected]

#Новости#Флешмоб#Тюмень#Ирина#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25