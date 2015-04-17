В Тюмени пройдет «флэшмоб» с обливанием холодной водой

Мероприятие организовала Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания Тюменской области при поддержке группы SPA-центров Thai Lotus.
В дни празднования Сонгкрана тайцы, прихватив с собой пару ведер воды, выходят на улицу и со словами «Sawasdee pi mai!» («С Новым годом!») обливают всех, кого встретят, водой и посыпают тальком.
Тайцы, проживающие в нашем городе, последуют этой традиции. Конечно, погодные условия тайского и сибирского апреля кардинально отличаются, но 15 тюменцев готовы к испытанию холодной апрельской водой, сообщают организаторы.
Всех горожан приглашают присоединиться к «флэшмобу». Самым смелым — тем, кто впервые попробует себя в роли моржа, — организаторы подарят сертификат на целебный массаж в Thai Lotus.
«Флешмоб» пройдет 18 апреля в 12 часов по адресу: Тюмень, ул. Малыгина, 86, к.1.
Регистрация на мероприятие обязательна. Заявку на регистрацию Вы можете отправить по адресу [email protected]