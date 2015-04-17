В подземных пешеходных переходах установят камеры видеонаблюдения

Напомним, что система «Безопасный город» в Тюмени начала работать в 2012 году. Сначала порядка 200 камер видеонаблюдения установили в местах массового пребывания людей — на вокзалах, площадях, в скверах и парках. В рамках реализации второго этапа программы было дополнительно установлено 116 камер на жилых домах, располагающихся преимущественно в спальных районах города. В прошлом году к комплексу «Безопасный город» были подключены системы видеонаблюдения в школах и детских садах. Несмотря на то, что система периодически подвергается критике со стороны тюменцев, «Безопасный город» все же помогает полиции бороться с преступностью: по статистике, на улицах, площадях и в парках, где установлены камеры видеонаблюдения, за последние два года значительно сократилось количество совершенных преступлений.