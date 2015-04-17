В подземных пешеходных переходах установят камеры видеонаблюдения

В подземных пешеходных переходах будут установлены камеры видеонаблюдения. В этом заверил журналистов начальник УМВД по г. Тюмени Геннадий Пеньков.
«Вопрос о безопасности в подземных переходах обсуждался не так давно, когда депутаты приезжали смотреть, как работает система „Безопасный город“. Определенная проблема есть, и решаться она будет в комплексе. Камеры видеонаблюдения в подземных переходах однозначно будут установлены. Кроме того, возможно, за безопасностью там будут следить казаки, или к переходам будут приближены маршруты патрулирования полиции. Все эти вопросы сейчас проговариваем», — отметил Геннадий Пеньков.
По его словам, в текущем году полиция более активно работает с системой «Безопасный город». С помощью камер видеонаблюдения по «горячим следам» раскрыто уже более 120 преступлений. В 2014 году эта цифра была в разы меньше. Тем не менее, Геннадий Пеньков считает, что есть, куда стремиться.
«Эти цифры не говорят о том, что мы в максимальном объеме используем возможности „Безопасного города“. О том, что система действует не в полную силу, говорил и губернатор. Нужно работать еще более активно, есть ряд проблемных вопросов», — добавил начальник УМВД по г. Тюмени.
Напомним, что система «Безопасный город» в Тюмени начала работать в 2012 году. Сначала порядка 200 камер видеонаблюдения установили в местах массового пребывания людей — на вокзалах, площадях, в скверах и парках. В рамках реализации второго этапа программы было дополнительно установлено 116 камер на жилых домах, располагающихся преимущественно в спальных районах города. В прошлом году к комплексу «Безопасный город» были подключены системы видеонаблюдения в школах и детских садах. Несмотря на то, что система периодически подвергается критике со стороны тюменцев, «Безопасный город» все же помогает полиции бороться с преступностью: по статистике, на улицах, площадях и в парках, где установлены камеры видеонаблюдения, за последние два года значительно сократилось количество совершенных преступлений.