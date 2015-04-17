Путина попросили повлиять на мужа-военного: жена хочет завести собаку

«Вы меня поставили в трудное положение. <…>Приказать я ничего не могу. Борис с полным основанием может сказать: „Ты сначала у себя там разберись“ — и будет прав», — рассуждал Путин. «Мы можем выработать план действий. Например, мы вместе можем попросить Бориса пойти навстречу жене, а <она> могла бы сказать „Нет, не надо мне собаку. Я сделаю так, как ты хочешь“. После этого, я уверен, что он ей не только собаку, но и слона подарит, если она скажет это в нужное время в нужном месте», — порассуждал президент. «Борис, разреши жене купить собаку, тем более, что это дело доброе и укрепляет семью», — закончил он.