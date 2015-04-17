Путина попросили повлиять на мужа-военного: жена хочет завести собаку

На «прямой линии» с Владимиром Путиным обсуждалось много серьезных тем: Крым, ЖКХ, пенсионный возраст и другие, но не обошлось без странного вопроса, а точнее, просьбы, которую почему-то пропустили в эфир: повлиять на решение мужа завести собаку.
Текст поступил в центр обработки вопросов через ММS-сервис от Елены.
«Вы меня поставили в трудное положение. <…>Приказать я ничего не могу. Борис с полным основанием может сказать: „Ты сначала у себя там разберись“ — и будет прав», — рассуждал Путин. «Мы можем выработать план действий. Например, мы вместе можем попросить Бориса пойти навстречу жене, а <она> могла бы сказать „Нет, не надо мне собаку. Я сделаю так, как ты хочешь“. После этого, я уверен, что он ей не только собаку, но и слона подарит, если она скажет это в нужное время в нужном месте», — порассуждал президент. «Борис, разреши жене купить собаку, тем более, что это дело доброе и укрепляет семью», — закончил он.
Есть мнение, что подобные вопросы — это трата эфирного времени в столь серьезном мероприятии, тем не менее, ряд россиян считают, что немного аполитичных тем не повредит.