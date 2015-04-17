nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Путина попросили повлиять на мужа-военного: жена хочет завести собаку

17 апреля 2015, 13:41
На «прямой линии» с Владимиром Путиным обсуждалось много серьезных тем: Крым, ЖКХ, пенсионный возраст и другие, но не обошлось без странного вопроса, а точнее, просьбы, которую почему-то пропустили в эфир: повлиять на решение мужа завести собаку.

На «прямой линии» с Владимиром Путиным обсуждалось много серьезных тем: Крым, ЖКХ, пенсионный возраст и другие, но не обошлось без странного вопроса, а точнее, просьбы, которую почему-то пропустили в эфир: повлиять на решение мужа завести собаку.

Текст поступил в центр обработки вопросов через ММS-сервис от Елены.

«Вы меня поставили в трудное положение. <…>Приказать я ничего не могу. Борис с полным основанием может сказать: „Ты сначала у себя там разберись“ — и будет прав», — рассуждал Путин. «Мы можем выработать план действий. Например, мы вместе можем попросить Бориса пойти навстречу жене, а <она> могла бы сказать „Нет, не надо мне собаку. Я сделаю так, как ты хочешь“. После этого, я уверен, что он ей не только собаку, но и слона подарит, если она скажет это в нужное время в нужном месте», — порассуждал президент. «Борис, разреши жене купить собаку, тем более, что это дело доброе и укрепляет семью», — закончил он.

Есть мнение, что подобные вопросы — это трата эфирного времени в столь серьезном мероприятии, тем не менее, ряд россиян считают, что немного аполитичных тем не повредит.

#Новости#Собаки#Животные#Вопросы президенту#Прямая линия#Владимир Путин#Путин#Женя#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
Вчера, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Сегодня, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25