Первомайская, 60: ни с детьми не погулять, ни из подъезда выйти

В редакцию NashGorod.ru обратилась жительница дома № 60 — двор многоэтажки совершенно не оборудован для детей. «Там стоит какая-то разваленная постройка и непонятные железные палки. Сейчас на этом месте паркуются машины, — говорит Анастасия Николаевна. — Около подъезда то же самое — ни пройти, ни проехать, ничего большого не вынести, даже детей не отпустишь — нет никаких перегородок, ограждений от проезжающих рядом машин. Я живу тут уже больше десяти лет, и так было всегда».
По словам женщины, такой двор не один в округе: у жильцов Первомайской, 58 и 62 такая же ситуация. И людей, волнующих эта проблема, много.
Впервые Анастасия Николаевна подняла этот вопрос еще полгода назад: она обратилась в информационный портал администрации города «Тюмень — наш дом».
«Мне сказали, что сделать они ничего не могут, программы такой пока что нет, и проблема в скором времени не разрешится. А по поводу стоянки — обещали, что передадут это куда-то в ГАИ, но прошло полгода и никаких изменений нет».
«Жилищный стандарт», управляющая компания домов, на вопрос «Когда разрешится ситуация?» ответила, что решение этой проблемы не входит в их круг обязанностей. «Управляющая компания с собственниками дома заключает договор по содержанию и ремонту жилого фонда, то есть данного многоквартирного дома, — говорит представитель „Жилищного стандарта“. — В состав жилого фонда входит и придомовая территория собственников. Мы так же должны надлежаще содержать и ее». По словам представителя УК, в их полномочия входит лишь уборка дворов, озеленение и содержание малых архитектурных построек, если это необходимо для безопасности пешеходов.
«Вопрос благоустройства детских, спортивных площадок и так далее входит в компетенцию муниципалитета МКУ служба заказчиков по благоустройству — в вашем случае калининского административного округа. Про содержание всего имущественного комплекса это к ним», — пояснили в управляющей компании и добавили, что если собственники обратятся к ним, то они могут оказать содействие — с письмом от имени собственников обратиться в Управу или же службу заказчиков по благоустройству. Желают ли собственники заняться собственным двором — пока непонятно.
Текст и фото: Катя Шимпф