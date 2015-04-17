Первомайская, 60: ни с детьми не погулять, ни из подъезда выйти

«Жилищный стандарт», управляющая компания домов, на вопрос «Когда разрешится ситуация?» ответила, что решение этой проблемы не входит в их круг обязанностей. «Управляющая компания с собственниками дома заключает договор по содержанию и ремонту жилого фонда, то есть данного многоквартирного дома, — говорит представитель „Жилищного стандарта“. — В состав жилого фонда входит и придомовая территория собственников. Мы так же должны надлежаще содержать и ее». По словам представителя УК, в их полномочия входит лишь уборка дворов, озеленение и содержание малых архитектурных построек, если это необходимо для безопасности пешеходов.



«Вопрос благоустройства детских, спортивных площадок и так далее входит в компетенцию муниципалитета МКУ служба заказчиков по благоустройству — в вашем случае калининского административного округа. Про содержание всего имущественного комплекса это к ним», — пояснили в управляющей компании и добавили, что если собственники обратятся к ним, то они могут оказать содействие — с письмом от имени собственников обратиться в Управу или же службу заказчиков по благоустройству. Желают ли собственники заняться собственным двором — пока непонятно.



Текст и фото: Катя Шимпф