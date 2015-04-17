Молодой скутерист получил перелом лица, влетев в ограждение

Трое человек пострадали в двух дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Тюменской области за минувшие сутки. Среди них — один пешеход, а также молодой водитель скутера и его пассажирка. Еще одна авария с пострадавшими была зафиксирована уже сегодня ночью.

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