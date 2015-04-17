Молодой скутерист получил перелом лица, влетев в ограждение

Авария с двухколесным транспортом случилась в Тобольском районе на 245-м километре трассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» около часа дня. 18-летний парень без водительского удостоверения на скутере марки «Ирбис» не справился с управлением и влетел в металлическое ограждение. Сам водитель получил тяжелейшие травмы: открытый перелом лицевых костей. Его 17-летняя пассажирка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга.
В первом часу ночи на 93-м километре автодороги Тюмень — Омск в окрестностях города Заводоуковска автомобиль Kia Ceed сбил пешехода. По предварительным данным, 32-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, шел по проезжей части дороги. В результате происшествия он получил тяжелые травмы: черепно-мозговую, перелом костей голени и открытый перелом предплечья.
Что касается сегодняшнего ДТП, оно произошло около двух часов ночи на трассе «Тюмень — Екатеринбург» в районе деревни Дербыши. 23-летний водитель без водительского удостоверения на Hyundai Sonata врезался в автобусную остановку. Сам молодой человек получил черепно-мозговую травму и находится в реанимации. Его 31-летний пассажир был госпитализирован с переломом плеча.