Куда сходить в Тюмени в выходные: 17 — 19 апреля

Группа «Алоэвера» ждет тюменцев 19 апреля с желанием танцевать, чувствовать, влюблять и влюбляться. Они представят новый альбом «Легче» — светлую музыку для пасмурной осени. Нет, он не про солнце и радость. Он про то, какие мы сейчас. На вопрос «Про что этот альбом?» музыканты отвечают так: «Все думают, что мы взрослые. А мы счастливые».