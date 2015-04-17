Куда сходить в Тюмени в выходные: 17 — 19 апреля

Музыка
До 19 апреля в Тюменской филармонии проходит презентация нового концертного сезона. Вы сможете купить билеты на концерты любимого музыкального направления или другого жанра со скидкой 25%. Время работы ярмарки — с 10 утра до 20 вечера.
Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева в рамках XIV Московского пасхального фестиваля выступит в Тюмени 19 апреля.
Концерт народной музыки «На полустаночке», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится 17 апреля в 18:00 в концертном зале ТГАКИиСТ (ул. Республики, 2). Выступает фольклорный ансамбль «Росстань».
Живой концерт группы «Каста» пройдет в КТЗ «Байконур» 17 апреля. Они исполнят новые треки и хиты. Билеты от 1500 рублей.
Группа «Алоэвера» ждет тюменцев 19 апреля с желанием танцевать, чувствовать, влюблять и влюбляться. Они представят новый альбом «Легче» — светлую музыку для пасмурной осени. Нет, он не про солнце и радость. Он про то, какие мы сейчас. На вопрос «Про что этот альбом?» музыканты отвечают так: «Все думают, что мы взрослые. А мы счастливые».
Акустический концерт лидера альтернативной группы «ДМЦ» («Дороги Меняют Цвет») Андрея ГрейЧайник пройдет 19 апреля в 19 часов в Rocketa club. В своем творчестве группе удается совмещать лиричность, пронзительный смысл текстов, завораживающая мелодику, при этом оставаясь непопсовыми.
Спорт
В Легкоатлетическом манеже по улице Луначарского 17–19 апреля пройдет чемпионат России по скалолазанию. Полуфинал и финал состязаний в трудности состоится в субботу, 18 апреля. Соревнования в скорости продлятся один день — воскресенье, 19 апреля.
19 апреля футбольный клуб «Тюмень» сыграет с «Сахалином» из Южно-Сахалинска. Матч проходит в рамках 28-го тура чемпионата ФНЛ.
Всероссийский турнир по дзюдо «Кубок Сэнсэя» пройдет в воскресенье, 19 апреля, на базе центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» (ул. В. Гнаровской, 1). В нем примут участие младшие юноши до 15 лет, призы предоставляет РОО «Новый поток».
Разное
Всероссийская образовательная акция «Тотальный диктант» пройдет в Тюмени 18 апреля, начало в 14 часов. Регистрация проходит на официальном сайте организаторов totaldict.ru. Каждый может выбрать для себя удобную по расположению площадку и рядом с ее названием нажать кнопку «зарегистрироваться» (для площадок с обязательной регистрацией) или «я пойду» (для открытых площадок). Автором «Тотального диктанта» стал Евгений Водолазкин с текстом «Волшебный фонарь».
Тюменцев приглашают принять участие в установлении рекорда на «Самую длинную живую электрическую цепь». Мероприятие пройдет 19 апреля в 15 часов на парковке ТРЦ «Фаворит».
На шести торговых площадках будут представлены продовольственные товары по ценам ниже средних розничных в субботу, с 9 до 15 часов. Ярмарки пройдут на 6 территориях: ТРЦ «Заречный двор» (Солнечный проезд, 11); территория, прилегающая к рынку «Михайловский» (ул. Федюнинского, 55); ТЦ «П.О.Р.Т." (ул. Мельникайте, 126, корпус 2); ОАО «Тюменская ярмарка» (ул. Севастопольская, 12); ТЦ «Галерея Вояж» (ул. Герцена, 92-а); улица Бакинских Комиссаров (со стороны ул. Ямской).
Определиться с тем, как провести вашему ребенку летние каникулы, поможет выставка «Мои летние каникулы — 2015», которая пройдет в Тюменском технопарке 19 апреля с 14 до 17 часов.
Выставка мусульманской реликвии «Волос пророка Мухаммеда» проходит с 16 по 18 апреля в музее-усадьбе Колокольниковых (Республики, 20).
Необычная выставка «ОНО» будет действовать в субботу и воскресенье, 18 и 19 апреля, на территории тюменского скейт-парка SIB SUB. В первом зале тюменцы увидят постеры, выполненные с помощью компьютерной графики, в основном зале развесят холсты и рисунки, написанные вручную, а в третьем зале будут представлены светящиеся картины — размещенные на лайт-боксах, флюорисцирующие и так далее.
Последний показ спектакля «За двумя зайцами» состоится 19 апреля на сцене Тюменского драматического театра!
Генеральный директор телеканалов «СТС» и «Перец» в Екатеринбурге Алексей Парфун проведет в Тюмени лекции на тему медиапланирования и рекламы http://www.nashgorod.ru/news/news73651.html. Мероприятие состоится в административном корпусе ТюмГУ (ул. Володарского,6, конференц-зал,1 этаж) 18 апреля в 10:00. Вход 300 рублей для всех желающих, оплата на месте.
«Необычайная Тюмень» приглашает в воскресенье прогуляться задворками Дома Обороны. «Нас ждут легендарный магазин Маяк и маятниковый эффект сквера „Юность“. Много хождения по рельсам и хождение по бомбоубежищу аэропорта Плеханово. Гнилые бараки на Авторемонтной и расцвеченные бараки на Интернациональной. Стелла Аккумуляторного завода и прилагающиеся к ней бетонные зверушки», — рассказывают организаторы. Оргвзнос — 150 рублей, встреча участников на остановке «Дом Обороны» (Ямская, 112) в воскресенье в 12 часов.
Выставка-ярмарка изделий ручной работы Avec Amour пройдет 18 и 19 апреля с 11 до 20 часов в доме кино «Космос».
В очередной раз делать всем желающим абсолютно бесплатные татуировки будут в тайм-кафе «Кроличья нора» в субботу с 10 утра.